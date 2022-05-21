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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

Nit.. وزير قطاع الأعمال يعلن تدشين أول براند مصري للملابس الجاهزة.. فيديو

هشام توفيق
هشام توفيق

قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال،  إن مشروع مجمع حلوان يتضمن إنشاء مصنع صباغة وتجهيز وتفصيل ومصنع نسيج على مساحة 30 ألف متر.

 

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،:"تكلفة مشروع مجمع حلوان تصل إلى حوالي 600 مليون جنيه تشمل الآلات الحديثة ونعمل في عدد محدود جدا من المنتجات بالنسبة للمنسوجات والملابس الجاهزة، ونترك الموضة وشئون الموضة للقطاع الخاص".



وتابع: "نعطي للقطاع الخاص المادة الخام سواء الأقمشة مجهزة ومصبوغة بأعلى المستويات وأقل الأسعار"، وتم عمل شركة تسويق تبيع كافة منتجات الشركات سواء للملابس الجاهزة أو المنسوجات".

 

وأوضح: "تم افتتاح أول فروع العلامة التجارية "NIT"، بالقاهرة الجديدة، وبانتهاء الصيف سيكون هناك 5 فروع بين القاهرة والإسكندرية، وتضم باكورة المنتجات المصرية، استعداد للذهاب للخليج العربي ولدينا 3 خطوط للإنتاج للعلامة التجارية "NIT" وتضم الملابس البيتي والمنسوجات بمختلف أنواعها، فضلا عن القمصان وهي القمصان الرسمية".

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