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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

ترقيات جديدة لـ بنتلي بنتايجا .. إصدار مميز |صور

ترقيات جديدة لـ بنتلي
ترقيات جديدة لـ بنتلي بنتايجا .. اصدار مميز

كشفت شركة بنتلي الانجليزية عن إصدار جديد من الايقونة بتايجا الشهيرة، حيث يتمتع هذا الاصدار بقاعدة عجلات ممتدة إلى جانب بعض التقنيات الاضافية المميزة، وتعد هذه السيارة واحدة من أبرز الطرازات المقدمة من بنتلي والتي تتسم بالفخامة، بالإضافة إلى تصميمها الخارجي الذي ينتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات.

ترقيات جديدة لـ بنتلي بنتايجا .. اصدار مميز 

ترقيات جديدة لـ بنتلي بنتايجا .. اصدار مميز 

ترقيات جديدة لـ بنتلي بنتايجا .. اصدار مميز 

تعتمد السيارة بنتلي بنتايجا على عدة خيارات من بين 16 نمط من التشطيبات الخارجية، بالاضافة إلى مجموعة أكبر من 60 لونًا خاص بالطلاء كنوع اختياري، بينما ترتكز على جنوط رياضية انيقة المظهر يبلغ قياسها 22 بوصة تتكون من 10 أضلاع، إلى جانب الإطلالة الخارجية المميزة.

ترقيات جديدة لـ بنتلي بنتايجا .. اصدار مميز 

وتضم السيارة بنتلي بنتايجا محرك ثماني الاسطوانات طراز V، سعة 4000 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 542 حصانا، و 770 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 8 سرعات، يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات.

ترقيات جديدة لـ بنتلي بنتايجا .. اصدار مميز 

وتصل السرعة القصوى للسيارة بنتلي بنتايجا إلى 290 كيلومتر في الساعة، مع إمكانية التسارع والانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4.6 ثانية.

ترقيات جديدة لـ بنتلي بنتايجا .. اصدار مميز 

وتضم السيارة بنتلي بنتايجا عدة تجهيزات داخلية ومنها شاشتين بالناحية الخلفية يبلغ قياسهما 10.1 بوصة، مع إمكانية الربط بالتطبيقات الذكية، ومقاعد من الجلد الفاخر مع حياكة مميزة ولمسات بارزة وغائرة، إلى جانب انظمة الترفيه و 20 مكبر صوتي 1720 وات، ونظام ADAS، وعجلة قيادة مُدفأة، ومصابيح ترحيب مع اضاءة داخلية محيطة وخاصية التحكم في المناخ.

ترقيات جديدة لـ بنتلي بنتايجا .. اصدار مميز 
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