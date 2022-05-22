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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كيف تحمى نفسك من أمراض القلب .. مشروب متداول ورخيص يساعد فى الوقاية منها .. و 10 عادات تمنع الإصابة بها

القلب
القلب
  • مشروب الشمر يحميك من أمراض القلب 
  • إهمال ضبط نسبة السكر يصيبك أمراض القلب

تصنف أمراض القلب بأنها أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم والعديد من الأشخاص تعرضوا للسكتة القلبية المفاجئة التى تسبب الموت فور حدوثها .. فكيف يمكننا الوقاية من كل هذه المخاطر؟

توجد طرق طبيعية عديدة تساعد فى حماية القلب من الأمراض نعرض لكم أبرزها فى هذا التقرير 

وكشف موقع “ هيلث لاين” عن مشروب طبيعي يستطيع الجميع تناوله لحماية القلب من الأمراض ومساعدته فى العلاج وسعره رخيص وهو مشروب بذور الشمر الدافئ.

 يساعد تناول بذور الشمر صحة القلب بطرق عديدة أهمها وجود قدر كبير من الألياف الطبيعية وهي مادة مغذية ثبت أنها تقلل بعض عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع الكوليسترول.

تحتوي حصة كوب واحد 87 جرامًا من بذور الشمر النيئة على 3 جرام من الألياف - 11٪ من القيمة المرجعية اليومية (DRV) كما تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ووجدت مراجعة 22 دراسة أن هناك علاقة بين تناول كميات أكبر من الألياف الغذائية مع انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومقابل كل 7 جرامات إضافية من الألياف يتم استهلاكها يوميًا  حيث انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 9٪ .

هذا بالإضافة إلى أن  الشمر على عناصر غذائية عديدة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم  والتي تلعب أدوارًا مهمة في الحفاظ على صحة القلب على سبيل المثال ، قد يساعد تضمين المصادر الغنية للبوتاسيوم في نظامك الغذائي في تقليل ارتفاع ضغط الدم ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

يحتوي الشمر وبذوره على الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم وكلها ضرورية لصحة القلب.

عادات تحمى من القلب

توجد بعض العادات الصحية التى تساعد فى الوقاية من أمراض القلب وتحسين حالة المصابين بها إذا تم الالتزام بتطبيقها بشكل مستمر.
ووفقا لما أورده موقع “mayoclinic” تساعد بعض التغييرات فى نمط الحياة والعادات اليومية في الوقاية من أمراض القلب بل وعلاجها:



الإقلاع عن التدخين

يعد التدخين هو أحد عوامل الخطورة الرئيسية التي تسبب أمراض القلب، وخاصةً تصلب الشرايين ويعد والإقلاع عن التدخين هو أفضل طريقة لخفض خطر الإصابة بأمراض القلب ومضاعفاتها.

ممارسة الرياضة

تساعد ممارسة النشاط البدني بشكل جيد على الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه بالإضافة للتحكم في داء السكري وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وجميع عوامل الخطر لـأمراض القلب

وإذا كنت مصابًا بعدم انتظام ضربات القلب أو عيب في القلب، فقد تكون هناك بعض القيود على الأنشطة التي يمكنك القيام بها، لذا تحدث إلى طبيبك حول هذا الأمر وبعد الحصول على موافقة طبيبك، يمكنك تخصيص 30 إلى 60 دقيقة من النشاط البدني معظم أيام الأسبوع


ضبط ضغط الدم

 اطلب من طبيبك قياس ضغط الدم مرة كل عامين على الأقل، وقد يوصيك الطبيب بزيادة عدد مرات القياس إذا كان ضغط الدم أعلى من الطبيعي أو كان لديك تاريخ للإصابة بأمراض القلب، ويكون المستوى المثالي لضغط الدم أقل من 120 انقباضي و80 انبساطي، قياسًا بوحدة الملليمتر من الزئبق.


مراقبة مستوى الكوليسترول في الدم

 اطلب من طبيبك إجراء اختبار الكوليسترول الأساسي عندما تكون في العشرينيات من العمرثم بعد ذلك كل خمس سنوات على الأقل، وقد تحتاج إلى بدء إجراء الاختبارات مبكرًا إذا كان ارتفاع الكوليسترول متوراثًا في عائلتك، وإذا لم تُظهر نتائج الاختبار معدلات جيدة، فقد يوصي طبيبك بإجراء قياسات على نحو أكثر تكرارًا.

الحفاظ على داء السكري تحت السيطرة

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فمن الممكن أن يساعدك التحكم الدقيق في نسبة السكر في الدم على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.


تناوُل الأطعمة الصحية

يساعد اتباع نظام غذائي صحي مفيد للقلب يعتمد على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وقليل الدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم والسكر المضاف، على التحكم في وزنك وفي معدلات ضغط الدم والكوليسترول.


الحفاظ على وزن صحي

تسبب زيادة الوزن إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ويمثل مؤشر كتلة الجسم الذي يقل عن 25 ومحيط الخصر 35 بوصة (88.9 سم) أو أقل الهدف للوقاية من أمراض القلب وعلاجها.


التحكم في التوتر

يعمل تقليل التوتر الذي تتعرض له قدر الإمكان وتمرَّن على أساليب التحكم في التوتر، مثل إرخاء العضلات والتنفس العميق.


علاج الاكتئاب

يزيد الاكتئاب من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير وتحدث إلى طبيبك إذا كنت تشعر باليأس أو عدم الاهتمام بحياتك.


ممارِسة عادات صحية جيدة

 احرص على غسل يديك بانتظام وغسل أسنانك بالفرشاة والخيط للحفاظ على صحة القلب حيث ربطت الأبحاث الحديثة بين مشاكل الأسنان وأمراض القلب.

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