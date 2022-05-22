عمرو أديب: تعبيرا عن الفرحة.. طلاب خلصوا الامتحان كسروا دكك الفصل ..فيديو

في حلقة جديدة من برنامج الحكاية المذاع على قناة "أم بي سي " قال للإعلامي عمرو أديب ؛ إن هناك أشياء لا نستطيع تفسيرها فبعد أداء امتحان للشهادة الإعدادية في مدرسة بمحافظة القليوبية قام الطلاب بتكسير الفصل ومحتوياته تعبير عن سعادتهم .

أضاف الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية ؛ أن الجميع مل من الحديث عن العقاب وأن من أفسد شيئا عليه إصلاحه فالمشكلة تكمن تفسير السلوك الذي صدر من الطلاب تعبيرا عن فرحتهم بأداء أخر امتحان .

علق عمرو أديب أن ذلك حدث بسبب الفرحة "أومال لو كانوا زعلانين هل ده يرضي ربنا في حد في العالم يعمل هذه الأمور في بلده " ؛ مضيفا أن كان من الأفضل أن الطلبه تنزل الشارع وتتهد في ماتش كوره بدلا من تكسير المدرسة .

مشيرا أن هناك بعض المصريين تفعل مثل هؤلاء الطلاب مثل الذين قاموا بتكسير ممشى مصر .