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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احذري.. تناول الشاي بلبن يسبب الإجهاض

الشاي بلبن والحامل
الشاي بلبن والحامل

الشاي واحد من أهم المشروبات في العالم، فهو غني بالخصائص المضادة للالتهابات، ويحتوي على عناصر تساعدك على الاسترخاء، كما أنه مليء بمضادات الأكسدة الغنية وعوامل تنقية الدم، ويتحقق ذلك عند تناوله بكميات منظمة.

 

لكن تناول الشاي بكميات كبيرة وغير منظمة، يمكن أن يشكل خطرًا، فقد ينتج عنه آثارًا سلبية كبيرة على الجسم، خاصةً إذا تم تناوله مع الحليب والسكر أو فيما يعرف بالإسم الدارج "الشاي بلبن".

 

من أبرز تلك المخاطر التي تنتج عن تناول الشاي بلبن بكميات غير منتظمة أو زائدة عن الحد الطبيعي:

1. البثور
من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا للشاي بالحليب ظهور البثور على الجلد، حيث تبدأ هذه البثور في الظهور في جميع أنحاء جسمك.

 

بكميات صغيرة، يمكن للشاي أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، ولكن الشاي الزائد يولد حرارة شديدة ويخلق خللاً في المواد الكيميائية في الجسم مما يؤدي إلى انتشار البثور.

 

تشمل المناطق الأكثر تضررًا لتفشي البثور الناتجة عن الإفراط في تناول الشاي الوجه والرقبة والصدر.

 

2. الأرق
كما هو الحال في القهوة، فـ الشاي، وخاصة الشاي الأسود يتم خلطه عادة بالحليب، فهو غني بالكافيين، وعندما يفرط جسمك في تناول الكافيين، خاصة في النصف الثاني من اليوم، يمكن أن يسبب لك اضطرابات النوم مثل الأرق.

 

وفي حين أن الكميات الصغيرة لن تفعل ذلك، فإن شرب أكثر من كوبين في اليوم يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة في النوم، وهذا هو أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للشاي مع الحليب والسكر.

 

3. الإمساك
الشاي يحتوي على مادة الكافيين ومادة كيميائية أخرى تسمى الثيوفيلين، الأول: مفيد لنظام الإخراج الخاص بك ويمكن أن يساعد في تحسين تدفق حركة الأمعاء.

 

والثاني: صحي لإزالة السموم من الجسم، وتهدئة عقلك وعضلاتك وتحسين تدفق الدم، ومع ذلك، عندما تستهلك الكثير من الشاي، يمكن أن يسبب الثيوفيلين إمساكًا شديدًا لأنه يجفف جسمك.

 

4. عدم توازن ضغط الدم
من أخطر الآثار الجانبية لشرب الكثير من الشاي أنه يسبب خللاً في ضغط الدم، فالشاي بكميات صغيرة، يمكن أن يساعد في تحسين الدورة الدموية والحفاظ على صحة القلب ووظائف المخ والأعصاب والمساعدة في تحسين نظام المناعة لديك.

 

ولكن عند الإفراط في تناول المشروب، يؤدي ذلك إلى زيادة معدل ضربات القلب، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، أو يبطئه كثيرًا بسبب خصائصه المهدئة، مما يخفض ضغط الدم بشكل كبير، الأمر الذي يكون مضرًا جدا لجسمك.

 

5. احتمالات الإجهاض
الشاي مفيد للجسم نظرًا لخصائصه التي تساعد في إرخاء العضلات وتهدئة العقل وزيادة تدفق الدم وإزالة السموم من الجسم.

 

لكن عندما تكونين حاملاً، فإن استرخاء عضلاتك كثيرًا أو وجود الكثير من عناصر إزالة السموم في الجسم أو عدم انتظام تدفق الدم يمكن أن يؤدي إلى الإجهاض  - ولهذا يُطلب من النساء الحوامل مراقبة تناول الشاي بعناية شديدة.

 

1. هل من الجيد شرب شاي الحليب يومياً؟
نعم، بكميات منظمة وخاضعة للرقابة، يعتبر شرب الشاي صحيًا للغاية لجسمك، ومع ذلك، تأكد من شرب الكمية الموصى بها من الشاي لمتطلبات جسمك بعد استشارة الطبيب.

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