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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يفتح النار على حكام الفار: هدف الأهلي في إنبي غير صحيح

صدى البلد

فتح أحمد حسام ميدو النار على حكام تقنية الفيديو خلال مواجهة الأهلي وإنبي بسبب احتساب هدف الأهلي الثاني بشباك الفريق البترولي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أرى أن الخطأ الذي سجل منه إنبي هدفه في الأهلي خطأ واضح مع احترامي لرأي جهاد جريشة". 
 

أضاف: "هدف الأهلي الثاني من وجهة نظري تسلل، فهو تداخل في اللعبة بشكل واضح".
 

وتابع: "حكام تقنية الفيديو هم من يتحملون احتساب هدف الأهلي الثاني في شباك إنبي، وليس الصباحي، لا أعلم حكام تقنية الفيديو كيف احتسبوا هدف الأهلي الثاني وهم يعلمون القانون جيدا، ولكني أرجح كفة أنهم لا يعرفون القانون جيدا، والحكام في مصر يحتاجون تدريب على تقنية الفيديو بشكل أكبر من ذلك"

وأوضح أحمد حسام ميدو أن ضغط الأندية الكبرى على التحكيم، مشددا على أن الكرة المصرية لن تطور إذا استمر ضغط الأندية الكبرى على التحكيم.
 

وقال ميدو : "مصيبة إن الحكام اللي قاعدة على تقنية الفيديو وبتقرر مين بطل الدوري إنهم مش عارفين القوانين". 

أضاف: "الهدف الثاني للأهلي غير صحيح وطول ما الأندية الكبيرة هي اللي بتحكم قول على الدوري يا رحمن يا رحيم". 

وختم حديثه قائلا: "الضغط الذي يواجهه التحكيم من الأندية الكبرى، سبب عدم تطوير الكرة المصرية".

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