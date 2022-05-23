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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة أخين بتهمة قتل زوج شقيقتهما بالقليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة فى القليوبة برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة قتل زوج شقيقتيهما في الخصوص بسبب الخلافات مستخدمين أسلحة نارية وحددت المحكمة جلسة اليوم الخامس من شهر يونيو المقبل لسماع المرافعة.


وأحال المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية المتهمين وهما "محمد ح م"، 34 سنة عامل و"أحمد ح م"، 20 سنة سائق لمحكمة الجنايات لأنهما قاما بقتل المجني عليه "عمر ر ش" عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد وأعدا لذلك الغرض سلاح ناري فرد خرطوش وسلاح أبيض مطواه قرن غزال، بدائرة قسم الخصوص وتوجها إلى مكان تواجد المجني عليه، وأطلق المتهم الثاني صوبه عياراً نارياً، وسدد المتهم الأول طعنتين استقرت بأماكن متفرقة من جسده فاحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياته.


كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح ناري فرد خرطوش بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وحازا وأحرزا ذخيرة، مما تستعمل على الأسلحة النارية، وأحرزا سلاح أبيض.


وتلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول "عمر ر ش"، مصاب بطلق ناري وعدة طعنات في أنحاء الجسم.


وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين أن المجني عليه تشاجر معه شقيقا زوجته إثر خلافات بينهما فقاما بالتعدي عليه بسلاح ناري وأبيض وأُلقي القبض عليهما، واعترفا باتكاب الواقعة وأمرت النيابة بحبسهما وأحيلا للمحاكمة، فأصدرت المحكمه قرارها السابق.

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