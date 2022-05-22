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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد اكتشاف قطعه الزوايا.. مورد شاشات آبل قد يخسر في طلب iPhone14

مورد شاشات آبل قد
مورد شاشات آبل قد يخسر في طلب iPhone 14 بعد أن تم اكتشافه

تقوم حاليا شركة تصنيع شاشات العرض الصينية Beijing Oriental Electronics (BOE)، بتغيير تصميم شاشة هاتف الفلاجشيب الحالي لآبل iPhone13، ما قد يؤدي إلى خسارة كبيرة جدا لعرض هاتف iPhone 14 القادم.

ووفقا للتقارير، يبدو أن المشكلات التي واجهها مزود شاشات آبل BOE في أسوأ حالاتها حاليا، حيث تتعرض الشركة الآن لخطر فقدان جميع طلبات هواتف الفلاجشيب القادم من آبل iPhone 14.

 

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مورد شاشات آبل قد يخسر في طلب iPhone 14 بعد أن تم اكتشافه وهو يقطع الزوايا

ونشر موقع 9to5mac التقني الشهير، أنه لم يجتز كمية كبيرة جدا من شاشات الشركة في فحوصات مراقبة الجودة، وبحسب ما ورد حاولت BOE حل هذه المشكلة عن طريق تغيير المواصفات بهدوء بدون علم آبل.

وتكمن المشكلة في أن BOE تحاول في إنتاج 40 مليون شاشة من نوع OLED لهواتف آيفون هذا العام.
لكن هذا الرقم موضع شك، حيث إن الشركة تعاني من أزمة الرقائق الإلكترونية العالمية فلا تستطيع الشراء وتشغيل الشاشة.

بالإضافة إلى أن BOE تعاني من مشكلة معدلات الإنتاج المنخفضة، وتمثل هذه المشكلة تحديا دائما لموردي آبل، بسبب أن مواصفات الشركة غالبًا ما تكون أكثر تشددًا من شركات الهواتف الذكية الكبيرة الأخرى.

ودفع نقص معدلات الإنتاج شركة BOE إلى قرار الغش، حيث قررت خفض المواصفات بهدوء على شاشات آيفون التي قامت بتصنيعها. قامت آبل بتغيير وقطع أبعاد الشاشة فجعلتها أكثر سمكًا، وبالتالي أسهل في التصنيع.  

ولسوء حظ BOE اكتشفت آبل تلك الخدعة، فأرسلت شركة تصنيع الشاشات الرائدة مديرًا تنفيذيًا وبعض المسئولين إلى مقر شركة آبل بعد الحادث لشرح سبب تغيير وقطع الزوايا من الشاشة، كما طلبوا أيضًا من آبل الموافقة على إنتاج شاشات OLED لسلسلة هواتف iPhone 14، لكنهم لم يتلقوا ردًا واضحًا من آبل حتى الآن.

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