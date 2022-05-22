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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلسي يفوز على واتفورد.. وليدز يؤمن بقاءه في البريميرليج ويرسل بيرنلي للشامبيونشيب

تشيلسي
تشيلسي

فاز فريق تشيلسي على واتفورد بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيثرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح الألماني كاي هافرتز التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة 11، فيما عادل جوسلينج النتيجة لـ واتفورد في الدقيقة 87.

وتمكن روس باركلي من تسجيل الهدف الثاني لـ تشيلسي في الدقيقة 91، ليهدي الانتصار لفريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 74 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر.

وضمن فريق ليدز يونايتد بقائه في الدوري الإنجليزي بفوزه على برينتفورد بهدفين لهدف، فيما ودع بيرنلي المسابقة بخسارته أمام نيوكاسل يونايتد بذات النتيجة.

الدوري الإنجليزي البريميرليج نيوكاسل تشيلسي ليدز يونايتد بيرنلي

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