بيراميدز يصل ستاد الإسكندرية لمواجهة الاتحاد

وصل فريق نادي بيراميدز إلى ستاد الإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد في إطار مواجهات الدوري.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في التاسعة مساء على استاد الإسكندرية في إطار الجولة ٢٠ من الدوري.

وضمت القائمة ٢١ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - مهدي سليمان.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد.

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف.