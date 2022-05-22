الداخلية فى يوم.. استخراج 10347 بطاقة رقم قومى فى قوافل الأحوال المدنية بالمحافظات .. ضبط مستريح الإسكندرية جمع من المواطنين 17 مليون جنيه

الداخلية فى يوم:

استخراج 10347 بطاقة رقم قومى فى قوافل الأحوال المدنية بالمحافظات

تنفيذ 4138 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالقليوبية

ضبط 5241 شخصا وإحالة 17 منهم للنيابة لعدم ارتداء الكمامات

مستريح الإسكندرية يجمع من المواطنين 17 مليون جنيه

صاحب سنترال ينصب على عدد من عملاء البنوك

عامل يستغيث من جاره لمحاولته التعدى عليه بسلاح أبيض بالمنصورة

واصلت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها المختلفة جهودها اليومية لتحقيق أعلى نسبة من الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الأمن والأمان بكافة أنحاء البلاد، بضبط الخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإرهابية بمختلف الأنحاء، ومن خلال ذلك التقرير نرصد تلك الجهود على مدار اليوم.

مأموريات الأحوال المدنية

واصل قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (الجيزة – المنوفية – الغربية - الشرقية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – دمياط - الأقصر - المنيا).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (10347) بطاقة رقم قومى وعدد (20113) مصدراً مميكناً.



وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات.. فقد تقرر استمرار عمل القوافل لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.



كما تم إيفاد مأموريات لعدد (9) حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى له ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها له.



كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأمورية (فنية- قانونية) تنسيقاً مع المجلس القومى للمرأة لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمناطق (أشمون بمحافظة المنوفية – زفتى بمحافظة الغربية) دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة.



بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذو الهمم" بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم وكذا حصولهم على أى من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم الخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

مكافحة المخدرات



وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق القليوبية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 18 قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 21 متهم لـ 6 منهم معلومات جنائية مع تنفيذ 4138 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها و إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

مواجهة كورونا

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط 5241 شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 5224 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 17 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير 470 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 147 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 766 أرجيلة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.



ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .



وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للمقاولات والاستيراد والتصدير ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه ، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي بلغ نحو (17) مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها ، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت عن ضبط (1153) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (2 طن دقيق أبيض) ، (291) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت ( 7,995 طن "مكرونة – أرز – دقيق أبيض – سناكس - أعلاف"-23784 عبوة مستحضرات تجميل – 3760 قطعة مستلزمات تكييف – 810 حقيبة يد – 855 حذاء رياضى 75 عبوة سجائر - 10 إسطوانات بوتاجاز – 10 أطنان أسمنت) ، وكذا (388) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (12 قضية دقيق مدعم"تصرف ، تجميع" – 76 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 110 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 80 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 30 قضية توقف عن الإنتاج – 80 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (2,150 طن دقيق بلدى) وكذا (16) قضية استيلاء على السلع المدعومة والمضبوطات أبرزها ( 9 أطنان دقيق مدعم "مخابز" - 1٫100 طن سكر تموينى - 1٫750 طن أسمدة زراعية – 2200 لتر سولار – 5 إسطوانات بوتاجاز) .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (33.995 طن – 15 إسطوانة بوتاجاز - 75 عبوة سجائر – 2200 لتر مواد بترولية – 23784 عبوة مستحضرات تجميل – 3760 قطعة مستلزمات تكييف – 810 حقيبة يد – 855 حذاء رياضى).

كان أبرزها تلك القضايا ضبط (3٫29 طن "مكرونة – أرز أبيض – دقيق أبيض") وعرضها للبيع دون الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وضبط (10 طن أسمنت) وعدم دون الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية .

كما تم ضبط (مالكة محل لصرف المقررات التموينية – بمحافظة البحيرة) لتجميعها سلع تموينية مدعمة قدرت بقيمة مالية (41000 جنيه) حيث قامت بتخزينها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها بالسوق السوداء مستولية على الدعم المقرر و ضبط (30 قطعة أجهزة تنبيه "صوتية – ضوئية " – شعار ملصق ") بدون مستندات ومحظور تداولها بالأسواق دون تصريح من الجهات المختصة الخاصة بمركبات الطوارئ .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة قطع غيار السيارات) بمحافظة سوهاج .

وتم ضبط (2٫1 طن دواجن كاملة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر دواجن) بمحافظة الجيزة وضبط (2٫05 طن "لحوم مجمدة – مفروم لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الحملات فى ضبط (8 طن دقيق بلدى مدعم استخراج 82% ) مخصصة ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم ، وتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء للاستيلاء على الدعم الذي تكفله الدولة.. بحوزة (قائد سيارة) بمحافظة الغربية وضبط (3 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (34,550 طن أقماح محلية) – (4 مخازن) – (سيارة نقل) أبرزها ضبط (15 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية و ضبط (10 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مفرش لتجميع الأقماح المحلية"بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

كما تم ضبط (4٫25 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية و ضبط (قائد سيارة) حال سيرها بمحافظة الشرقية، لتجميعه كمية قدرها (5 طن "أقماح محلية") دون تصريح نقل محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات .

وعقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (55) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (72) متهم وبحوزتهم المضبوطات كمية من مخدر البانجو وزنت (8,100 كيلو جرام) و كمية من مخدر الحشيش وزنت (6,615 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,330 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (2٫250 كيلو جرام) و كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (130 جرام) و كمية من مخدر الفودو وزنت (100 جرام) و (1556) قرص مخدر لعقار الترامادول و (840) قرص و(900) أمبول مؤثر و تنفيذ (25) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (مبلغ مالى – 67 هاتف محمول – 3 سيارات – 7 دراجات نارية – 14 قطعة سلاح أبيض– 4 ميزان).



ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.



وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص و إيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ، ومديرية أمن المنيا ، أمكن ضبط (صاحب سنترال "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) ، وضبط بحوزته (3 هواتف محمولة – 2 ماكينة دفع إلكترونى - 3 بطاقات دفع إلكتروني - مجموعة من شرائح خطوط الهواتف المحمولة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) .

حيث قام المذكور بإستغلال السنترال المملوك له فى توفير مجموعة من شرائح الهواتف المحمولة مسجلة بأسماء وهمية لشركائه من أفراد التشكيلات العصابية "السابق ضبطهم فى عدد من الوقائع بذات الأسلوب" ، والتى تم استخدامها فى عدد من الوقائع بذات الأسلوب الإجرامي والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت قيمتها (800 ألف جنيه) وأضاف بأنه قام بصرف المبالغ المالية المستولى عليها من الضحايا من المحافظ الإلكترونية التى يقوم المتهمون بإنشائها من خلال ماكينات الدفع المضبوطة بحوزته .. و اقتسام المبالغ عقب ذلك فيما بينهم.

بفحص الهاتف المحمول فنياً تبين أنه مُحمل بالعديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا - تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى – عدد من الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - تطبيقات إلكترونية تستخدم فى تغيير أصوات المتصلين) ، وبمواجهة المتهم أقر بممارسته نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأنه قام بالتصرف فى نصيبه فى تلك الوقائع فى شراء الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته ومتطلباته الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالاستغاثة من أحد جيرانه لمحاولته التعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" .

بالفحص أمكن تحديد القائم على الفيديو وتبين أنه (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) ، وبإستدعائه إتهم جاره (عامل– مقيم بذات الناحية) بمحاولة التعدى عليه بسلاح أبيض "سكين " بسبب خلافات الجيرة وسابقة تحرير محضر بالواقعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة دون التعدى على الشاكى ، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.