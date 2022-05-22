فحص 1150 حالة دواجن..قافلة بيطرية علاجية في سيدي غازي بكفر الشيخ| صور

نظمت إدارة سيدي غازي البيطرية بمحافظة كفر الشيخ، قافلة علاجية في إطار نقل الخدمات المقدمة من الطب البيطري للقرى البعيدة عن الوحدات البيطرية وتنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ.



وأشرف على هذه القافلة البيطرية العلاجية، كل من، الدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية والعلاج بمديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، وبمشاركة فريق الطب البيطري بسيدي غازي برئاسة الدكتور حاتم الشافعي، مدير الإدارة.



وأجرى الكشف الطبي البيطري فريق من أمهر الأطباء البيطريين ضم كلاً من، الدكتور تامر منصور، والدكتور عبد الحميد فكري، والدكتور محمد عبد الفتاح، والدكتور سامي أحمد السيد، والدكتور عادل عطية، والدكتور دعاء عبد الحي، وجرى تقديم خدمات بيطرية متنوعة بإجمالي 1306 خدمات.



وتضمنت الخدمات العلاجية بهذه القافلة البيطرية؛ الكشف على 21 حالة باطنة، وإجراء حالتي جراحة، و100 حالة رش طفيليات، وإجراء 5 حالات تلقيح اصطناعي، والكشف على 5 حالات تناسليات، وعلاج 1150 حالة دواجن، وترقيم وتسجيل 10 حالات مواشٍ.



ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أن هذه القافلة العلاجية تأتي في إطار تقديم خدمات بيطرية متنوعة لجميع القرى، حفاظاً على الثروة الحيوانية والصحة العامة وتخفيفاً عن كاهل المواطنين، وتحقيقاً لأهداف الطب البيطري في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

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