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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطب البيطري بالمنوفية: فلاح خرج بتمساح يلاعبه رياضة فهرب منه في الترعة

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور إبراهيم أبو الغار ، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنوفية، تفاصيل  هروب «تمساح» في إحدى ترع المحافظة. 

وقال أبو الغار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الأحد ، أن هناك تمساح آثار الفزع لقاطني كفر مصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مضيفا أن الرواية التي وصلت له أن صاحب التمساح كانت لديه رغبة في لعب الرياضة مع التمساح بالترعة، على غرار اللعب والمشي مع الكلاب بالشارع".

وتابع مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنوفية" أن التمساح هرب من صاحبه أمس السبت وقفز في مسقى خاص بقرية كفر المصيلحة، مشيرًا إلى إغلاق المسافة التي يقطن بها التمساح من الجهتين والعمل على تضييقها، فضلًا عن وضع شِباك موصولة بالكهرباء لإجبار التمساح على الخروج والتخلي عن سكونه".

https://fb.watch/dagsivhC1L/

محافظة المنوفية الطب البيطري تمساح مركز شبين الكوم طب البيطري

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