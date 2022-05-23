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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية..

حظك اليوم وتوقعات الأبراج

إذا كنت مولودًا في يوم 23 مايو اكتشف ماذا يخبئه لك  فوفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد فخلال هذا الأسبوع ، سيظل ضغط العمل عليك كما قد تزداد أيضًا بعض المسؤوليات الأسرية و قد تحصل على بعض الفرص الجيدة في مجال العمل و يمكنك الحصول على فرصة للمضي قدما. 

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 21/5/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 18-5- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

نصيحة لمواليد 23 مايو
 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 23 مايو فإن ذلك يعني أنه سيكون هذا الأسبوع مشغولاً إلى حد ما بالنسبة لك. 

سيتعين عليك هذا الأسبوع إجراء بعض التغييرات في خططك حتى تتمكن من قضاء بعض الوقت الجيد مع أحبائك.

عليك أن تحافظ على هدوء عقلك و ركز أيضًا على مهامك المهمة. استخدم وقتك بحكمة وإلا فسوف تندم عليه لاحقًا. هذه المرة ستكون مختلطة بالنسبة لك من حيث الصحة.

حظك اليوم الأبراج توقعات الابراج مواليد 23 مايو نصيحة لمواليد 23 مايو

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