أخبار التوك شوك | لا يتحور.. طبيب يكشف سبب القلق من جدري القرود...لجنة العفو: الرئيس وجه بعودة الطلاب المفصولين إلى جامعاتهم.. فيديو

عرضت برامج " التوك شو " الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمواطنيين نعرض لكم ابرزها :

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية؛ إن مصر لديها اكتفاء كامل من تصنيع جميع أنواع الأجهزة الكهربائية؛ أما بالنسبة للمستورد كامل الصنع لا يتعدى 3% في السوق المصري.

قال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إن سلاسل الأمداد تأخرت سلبا بسبب جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وهذا أدي إلي تقلص حجم الإنتاج إلي 53% وفي إنتاج السيارات بسبب تقلص صناعة أشباه الموصلات .



قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس ، إن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلي تحقيق قناه السويس إلي أرادات غير مسبوقة ومنها أسباب تسويقية وفنية وإدارية ، مؤكدا أن القناه حققت أرادات والعالم منذ عام 2020 وهو في أزمات متتالية .



علق الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على تصريحاته بشأن وجود الإنترنت والفيس بوك مذكورين في القرآن الكريم.

كشف الدكتور إبراهيم أبو الغار ، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنوفية، تفاصيل هروب «تمساح» في إحدى ترع المحافظة.

قال الدكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا أن "جدري القرود" هو مرض فيروسي يعتبر جديد وطريقة إنتشاره غير النمطية تعود في مجملها لتجاهل تطعيمات الناس ضد الجدرى.



كشف مجدي يوسف، مراسل قناة «صدى البلد» في بلجيكا، آخر تطورات مرض جدري القرود في الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا ظهور 81 إصابة بالقارة العجوز؛ منها 4 حالات في بلجيكا.

قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه سيتم فحص كل الطلبات الواردة إلى اللجن إلينا.

قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات إن مشكلة سوق السيارات في الوقت الحالي ترجع لزيادة المطلوب ونقص السلعة المطلوبة.



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إن الحالات المصابة بفيروس كورونا أصبحت قليلة جدا.



