أسامة ربيع: أسباب فنية أدت لتحقيق قناة السويس إيرادات غير مسبوقة ..فيديو

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس ، إن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلي تحقيق قناه السويس إلي أرادات غير مسبوقة ومنها أسباب تسويقية وفنية وإدارية ، مؤكدا أن القناه حققت أرادات والعالم منذ عام 2020 وهو في أزمات متتالية .

واضاف أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، إن القناه اتبعت أسلوب السياسة التسويقية بالإضافة إلي إعطاء حوافر للخطوط الملاحية ومنها تخفيضات تصل تبدا من 17% إلي 75% ، مشيرا إلي أن القناه لديها تخطيط وإدارة جيدة ساهمت في تجاوز خسائر كورونا .

واوضح أسامة ربيع ، إن محنة السفينة " إيفرجيفن " تحولت لمنحة ونجحنا في حل مشكلة إيفرجيفن في 6 أيام رغم إن التوقعات كانت 3 شهور وهذا جعل العالم ينظر الينا بعين مختلفة بعد ازمه ايفرجيفن وتعالمنا معها أعطانا خبرة مضافة .