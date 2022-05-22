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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسامة ربيع: أسباب فنية أدت لتحقيق قناة السويس إيرادات غير مسبوقة ..فيديو

أسامة ربيع
أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس ، إن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلي تحقيق قناه السويس إلي أرادات غير مسبوقة ومنها أسباب تسويقية  وفنية وإدارية ، مؤكدا أن القناه حققت أرادات والعالم منذ عام 2020 وهو في أزمات متتالية .

واضاف أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، إن القناه اتبعت أسلوب السياسة التسويقية بالإضافة إلي إعطاء حوافر للخطوط الملاحية ومنها تخفيضات تصل تبدا من 17% إلي 75% ، مشيرا إلي أن القناه لديها تخطيط وإدارة جيدة ساهمت في تجاوز خسائر كورونا .

واوضح أسامة ربيع ، إن محنة السفينة " إيفرجيفن " تحولت لمنحة ونجحنا في حل مشكلة إيفرجيفن في 6 أيام رغم إن التوقعات كانت 3 شهور وهذا جعل العالم ينظر الينا بعين مختلفة بعد ازمه ايفرجيفن وتعالمنا معها أعطانا خبرة مضافة .

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