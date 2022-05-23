محافظة القاهرة: حصر الأشخاص غير المتعلمين لمحو أميتهم بالأسمرات

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن التواصل الفعال مع أهالي المناطق المطورة هو هدفنا المنشود الذي نسعى إليه من خلال تشكيل ثقافة تعتمد على بناء الإنسان قبل المكان تحقيقا لشعار بناء البشر قبل الحجر فالدولة المصرية لم تهتم ببناء وحدات سكنية حضارية فى المناطق بديل العشوائيات فقط بل ركزت كل جهودها على تطوير الإنسان القاطن بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له وتقديم يد العون لاندماجه في مجتمعه الجديد من خلال تذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجهه.



جاء ذلك خلال المؤتمر الأول الذي نظمته مدينة الأسمرات لدعم سكان الأسمرات خاصة الأهالي الجدد المنضمين حديثا من المناطق غير الآمنة والعشوائية والتي يتم تطويرها حاليا تحت عنوان "معا نرتقي" .



وقالت عبد المنعم إن هناك تحولاً جذرياً فى أسلوب التعامل مع أهالينا بالاسمرات و بالمناطق المطورة إذ يتم التعامل من خلال تنمية مهارات السكان المستهدفين سواء المحيطين بالمنطقة أو المنتقلين إليها حديثا بمنطقة الأسمرات ٣ بما يساعد على إندماجهم الفعال في مجتمعاتهم الجديدة مع تنمية المجتمع القائم اقتصادياً واجتماعياً بجانب التنمية العمرانية المستهدفة بشكل يضمن استمرارية العملية التنموية ذاتياً، من خلال تعظيم دور الأهالي كأدوات للإنتاج والتنمية بما يحقق الاستفادة لجميع الأطراف، وذلك دون إغفال البيئة الصحية بحيث يوفر المشروع مجتمعاً متكاملاً نابضاً بالحياة، وذلك بفضل ما يتمتع به من مزايا ترفيهية ومرافق خدمية وفرص عمل وانشطة رياضية وثقافية تدعيما للشخصية و توفير حياة كريمة للمواطنين.



وأوضحت عبد المنعم أنه تم تحديد عدة محاور لتحقيق خطة الأعمال على أكمل وجه والتي تتلخص في تكاتف جميع الجهود والمتمثلة في الجهات الحكومية و شركاء التنمية والمجتمع المدني واهالينا بالاسمرات بهدف تطوير الإنسان ودعمه في بيئة صحية .



ووجهت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة العمل كفريق واحد وتقديم أوجه الدعم لمناقشة كافة المقترحات والآراء الى جانب عرض العقبات والمشكلات التي قد تقف حجر عثرة أمام كل جهه لكيفية التغلب عليها وتذليل كافة الصعوبات ولتتم عملية دمج الافراد والاهالي في مجتمعاتهم الجديدة تحقيقا لمصلحة المواطن والمجتمع .



كما وجهت عبد المنعم كل في جهته بعمل حصر شامل ودقيق لجميع الاشخاص الذين لا يجيدون القراءة والكتابة لمحو اميتهم التعليمية ومساعدتهم في اجادتها بإعتبارها من العقبات الهامة التي تواجه الافراد خلال دعمهم وتحسينهم للافضل وهنا يأتي تفعيل أدوار الجمعيات الاهلية والمنظمات المجتمعية العاملة بمجال محو الامية وتعليم الكبار والذين قد شاركوا مسبقا بمجهوداتهم في دمج سكان الاسمرات ١ و ٢ وتحديد الادوار الجديدة لهم لدعم أهالي الاسمرات ٣ خلال حياتهم الجديدة بالمدينة .

وخلال اللقاء ، تم إستعراض عدد من الخطط والمقترحات لتحفيز الكبار والاطفال لاستكمال العملية التعليمية ومحو الامية وربط سوق العمل بذلك ، إلى جانب تدعيمهم بالتدريبات المستمرة للحرف اليدوية و الصناعات البسيطة لاتقانها وتوفير فرص عمل لهم مثل التدريب على السباكة و الخياطة و اعمال التطريز وغيرها تحقيقا للتمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل، وإنشاء مراكز خدمية مجمعة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين بإعتبارهم شريك أساسي فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية والاستثمار فى البشر.



وأكدت نائب المحافظ أنه خلال الخطة القادمة سيتم العمل على توفير قوافل طبية للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة وبالتنسيق مع مديرية الصحة بهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين و تقليل المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية من خلال الكشف المجانى فى جميع التخصصات، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية .



كما وعد عدد من المشاركين في المؤتمر ومنها جمعية مصر الجديدة بحي الاسمرات بتقديم الخدمات والانشطة والفاعليات الثقافية والترفيهية والتوعوية لساكنى حى الأسمرات من الأطفال والشباب بهدف تطوير وتنمية سلوكيات المواطنين الذين انتقلوا من ثقافتهم القديمة إلى هذه المناطق الجديدة من خلال عقد ورش عمل لتنمية مهاراتهم وتنظيم رحلات و ندوات لتحفيزهم للانضمام للعملية التعليمة في اطار ثقافي شيق.



ومن المحاور التي تم التركيز عليها ، خلال اللقاء ، كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق السكنية الجديدة وخاصة الشباب والمراهقين، بالإضافة إلى التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع على مواجهة مشكلة المخدرات، إلى جانب تقديم الخدمات الرياضية متمثلة في مركز شباب الاسمرات أو المدينة الشبابية الرياضية بحى الأسمرات والذي يضم ملاعب كرة قدم وكرة سلة وكرة يد وطائرة، وتايكوندو وكاراتيه، ومكتبة وجيم، بالإضافة الى مجمع حمامات السباحة الذي يضم حمام سباحة أوليمبي للتدريب وإستضافة البطولات والذي يستخدم حاليا في تدريب وتنمية مهارات ٢٥٠٠ شاب وفتاة .