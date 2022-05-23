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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الإعلامية أسما شريف منير، متابعيها بصور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت أسما شريف منير بإطلالة جذابة بالكاجوال ، مما اثار إعجاب متابعيها .

بـ فساتين ملونة.. أسما شريف منير وابنتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام

بإطلالة صباحية.. أسما شريف منير تخطف قلوب متابعيها

وكانت أسما قد أشادت بمسلسل «البحث عن علا»، وعلقت: “كتير اتكلموا في تجربة الست بعد الطلاق، أنا شخصيا كتبت كتاب عن الموضوع بس مشفتش حاجة حقيقية قد العمل ده، أنا عمري ما نزلت پوست على أي عمل عندي، بس حقيقي لازم أشكر كل شخص اشتغل عشان يطلع حاجة بالجمال ده».

وأضافت: «تقييمي ليه مش من ناحية فنية وزاوية كاميرا ولا تنسيق ملابس ولا أي حاجة من دي مع إن كل حاجة، منهم معمولة بإتقان، أنا تقييمي ليه هو إحساسي کست عدت بكل تفصيلة وكأنهم بيحكوا حكايتي، كأنهم دخلوا جوايا وترجموا مشاعري، شفت كل تحدي عديت بيه وكل مرحلة دخلت واتخبط فيها».

 

 

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