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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

برعاية وزيرة الثقافة.. مؤتمر بناء الشباب الثلاثاء

صدى البلد

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مؤتمر” أليات البناء الثقافي للشباب المصري في ظل الجمهورية الجديدة” .. الفرص والتحديات؛ والذي تنظمه لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررتها الدكتورة منى الحديدى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو الحالي الساعة الواحدة ظهراً.

 

 

وتبدأ الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة الواحدة ظهرا وحتى الواحدة والثلث، ويتحدث بها كل من: الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة منى الحديدي مقررة لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور حسين حسنى منسق المؤتمر.

 

ثم تبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة الواحدة والثلث وحتى الساعة الثالثة إلا عشر دقائق بعنوان: “دور الكيانات الشبابية في رفع الوعي لدى الشباب المصري في ظل الجمهورية الجديدة”، برئاسة الدكتور حسين حسني، ويتحدث بها كل من: الإعلامي الدكتور محمد عبده بدوي المذيع بالتليفزيون المصري، وفتحي عماد رئيس مبادرة شباب مصر 2030، ووسام الليثي عضو مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية.

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تليها الجلسة الثانية وتبدأ في تمام الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرا تحت عنوان: “السوشيال ميديا وثقافة الوعي لدى الشباب المصري.. التعاملات والمحاذير”، برئاسة الدكتورة منى الحديدي، ويتحدث بها كا من: المهندس زياد عبد التواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية في المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور فتحي شمس الدين أستاذ مساعد الإذاعة والتليفزيون بجامعة بنها خبير الإعلام الرقمي، و غادة فؤاد منسق العلاقات الخارجية لنادي المرأة الإفريقية وعضو الجمعية الإفريقية.


ويختتم المؤتمر بالجلسة الثالثة والتي تبدأ في تمام الساعة الخامسة إلا ربع وحتى الساعة السادسة والنصف مساءً، تحت عنوان: ” الشباب المصري وثقافة العمل التطوعي.. الفرص والتحديات”، برئاسة مؤمن ممدوح عضو لجنة الشباب بالمجلس، ويتحدث بها كل من: المستشار أيمن فؤاد عضو لجنة رئيس محكمة الاستئناف وعضو لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، والدكتور محمد عمر المفوض الدولي للكشافة المصرية.

المجلس الأعلى للثقافة إيناس عبد الدايم الاعلى للثقافة التليفزيون المصري لجنة الشباب البناء الثقافي

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