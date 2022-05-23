الموت من الحر.. كيف تؤدي ضربة الشمس والجفاف إلى الوفاة

مع ارتفاع درجات الحرارة طالب خبراء الصحة حول العالم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

حيث أن الموجة الحارة يمكن أن تؤدي إلى حروق الشمس والالتهابات الفطرية.

فان الآثار الجانبية لموجات الحر قد تكون طفيفة وكبيرة، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى وفيات أو حتى تلف عصبي دائم وفقا ل the fedral.

ومن الأسباب التي تؤدي إلى الموت في الحر هي

الجفاف

إن الحرارة الشديدة يمكن أن تسبب الجفاف، خاصة لأولئك الذين يعملون بالخارج.

ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الشعور بالتشنجات الحرارية والتعب.

يمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة أيضًا إلى إغماء الحرارة (الإغماء أو الدوخة).

2. ضربة الشمس

فإن ضربة الشمس مرض شائع مرتبط بالحرارة ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

مع ضربة الشمس ، ترتفع درجة حرارة الدم أيضًا وتتخثر البروتينات في المخ والتي تؤدي إلي الموت في بعض الأحيان.

إن ضربة الشمس غير المباشرة تؤكد أن كبار السن وذوي الأمراض المصاحبة معرضون لها.

قد تضع الحرارة الشديدة مزيدًا من الضغط على أعضاء مثل القلب والرئتين لأنها تعمل بشكل يفوق طاقتها مما قد يكون خطيرًا.