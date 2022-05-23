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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نقص ألبان الأطفال أزمة تضرب أمريكا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. فيديوجراف

أزمة نقص ألبان الأطفال
أزمة نقص ألبان الأطفال تضرب أمريكا

أزمة نقص ألبان الأطفال تضرب أمريكا وأودت حتى الآن بحياة رضيعين، وقادت الكونجرس لفتح تحقيق عاجل، فبعد 4 أشهر من حرب روسيا وأوكرانيا ، تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية في نقص حاد لعدة سلع من بينها ألبان الأطفال. 

نقص ألبان الأطفال 

تتزامن أزمة نقص ألبان الأطفال وتراجع المعروض منه مع إغلاق مصنع تابع لمجموعة "أبوت نيوتريشن" في ميشيجان وسحب منتجات للشركة بسبب الكشف عن ألبان فاسدة تحتوي منتجاتها على بكتيريا نادرة تسبب التهابات مميتة، والاشتباه في تسبّبها في وفاة طفلين رضيعين.

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وللمزيد حول سبب أزمة نقص ألبان الأطفال في أمريكا وكيف تدخل الكونجرس والانتقادات الموجهة لإدارة الرئيس جو بايدن شاهد الفيديوجراف التالي:

نقص ألبان الأطفال أمريكا روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية

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