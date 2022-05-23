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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

24 .. مبابي يتصدر قائمة هدافي باريس سان جيرمان الفرنسي

صدى البلد

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي السبت الماضي، تجديد عقد كيليان مبابي 3 مواسم، بعد أن كان اللاعب قريبا من الانضمام إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

ونجحت إدارة النادي الباريسي في تجديد عقد المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي بعدما كان قريبا من ارتداء قميص ريال مدريد الإسباني.

وجاء ‏ترتيب هدافي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي هذا الموسم :

كيليان امبابي 24 هدفا

نيمار 12 هدفا

ماركينيوس 5 أهداف.

يذكر أن صدى البلد استعرض أرقام المهاجم الفرنسي الدولي كيليان امبابي بقميص الأندية ومنتخب الديوك الزرقاء.

شارك المهاجم الفرنسي الدولي كيليان امبابي في 179 مباراة في الدوري الفرنسي.

ساهم المهاجم الفرنسي الدولي كيليان امبابي بشكل مباشر في تسجيل 179 هدفا.

أحرز المهاجم الفرنسي الدولي كيليان امبابي بقميص باريس سان جيرمان 129 هدفا.

نجح المهاجم الفرنسي الدولي كيليان امبابي في صناعة 50 تمريرة حاسمة مع الفريق الباريسي خلال الموسم الحالي.

حصد المهاجم الفرنسي الدولي كيليان امبابي 5 ألقاب خلال مشواره الكروي مع الأندية ومنتخب بلاده.

تواجد المهاجم الفرنسي الدولي كيليان امبابي 4 مرات فى التشكيل الأفضل

حصل لمهاجم الفرنسي الدولي كيليان امبابي 3 مرات على جائزة الحذاء الذهبي.

حاز المهاجم الفرنسي الدولي كيليان امبابي على 3 مرات لقب أفضل لاعب شاب.

نال المهاجم الفرنسي الدولي كيليان امبابي مرتين لقب لاعب العام.

يذكر أن رابطة الليجا، أعلنت عن تقديم شكوى رسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، ضد نادي باريس سان جيرمان، بعد اختراقه قواعد اللعب المالي النظيف، من أجل تجديد عقد كيليان امبابي، لاعب الفريق.

وقالت رابطة الليجا في بيان عبر موقعها الرسمي: "في مواجهة إعلان كيليان امبابي البقاء في باريس سان جيرمان، يريد الليجا التأكيد على أن هذا النوع من الاتفاقات يهدد الاستدامة الاقتصادية لكرة القدم الأوروبية، مما يعرض مئات الآلاف من الوظائف والنزاهة الرياضية للخطر على المدى المتوسط​، ليس فقط من المسابقات الأوروبية، ولكن أيضا من بطولات الدوري المحلية لدينا".

أضاف بيان الليجا:" إنها لفضيحة أن ناديا مثل باريس سان جيرمان، خسر الموسم الماضي أكثر من 220 مليون يورو، بعد أن تكبد خسائر بلغت 700 مليون يورو في المواسم الأخيرة (حتى الإعلان عن دخل من الرعاية بمبلغ مشكوك فيه للغاية) بتكلفة فريق رياضي حوالي 650 مليون دولار لموسم 21/22".

وتابع البيان: "لكل ما سبق، ستقدم رابطة الليجا شكوى ضد باريس سان جيرمان أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” والسلطات الإدارية والضريبية الفرنسية وأمام الهيئات المختصة في الاتحاد الأوروبي، لمواصلة الدفاع عن النظام البيئي الاقتصادي لكرة القدم الأوروبية واستدامتها".

وأشار البيان إلى أنه: "في مناسبات سابقة، قدمت رابطة الليجا بالفعل شكاوى ضد نادي باريس سان جيرمان لعدم امتثاله اللعب المالي العادل للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نتيجة لذلك فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبات قاسية على باريس سان جيرمان، لكن  محكمة التحكيم الرياضية ألغته في قرار غريب".

واستطرد البيان: "كانت رابطة الليجا والعديد من مؤسسات كرة القدم الأوروبية يأملون في أنه مع دخول رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، في هيئات إدارة كرة القدم الأوروبية مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم  أو رئاسة اتحاد الأندية الأوروبية، فإنه سيمتنع عن تنفيذ هذه الممارسات، لأنه يعلم الضرر الذي تسببه، لكن الأمر لم يكن كذلك، بل على العكس تمامًا، نظرًا لكون باريس سان جيرمان لديه رواتب غير مقبولة، وخسائر اقتصادية كبيرة في المواسم السابقة، يفترض استثمارًا مستحيلا في هذا الموقف، مما يعني بلا شك عدم الامتثال للوائح الرقابة الاقتصادية الحالية ليس فقط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولكن لكرة القدم الفرنسية نفسها".

باريس سان جيرمان ريال مدريد كرة القدم الدوري الفرنسي مدريد الإسباني

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