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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

400 مليار جنيه للأجور و2 تريليون مصروفات.. ملامح الموازنة العامة للدولة| انفوجراف

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول مستهدفات الموازنة العامة للدولة .

 

وأوضح الانفوجراف أن موازنة العام الجديد جاءت لتؤكد رؤية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وأكد الانفوجراف ان الموازنة الجديدة بها 50% زيادة في المشروعات صديقات البيئة ، و1.5 ترليون جنيه ايرادات مستهدفة ، و2 تريليون جنيه مصروفات ، و376 مليار جنيه مخصصات للاستثمار العامة ، و400 مليار جنيه مخصصات الأجور .

 

وتابع الانفوجراف أن الموازنة تضمنت خفض معدل الدين الي 84% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 103% في 2016 ، و تقليل نسبة خدمة الدين الي 7.6% من الناتج المحلي و33.3% من مصروفات الموازنة .

 

وأشار إلي أنه من المستهدف أن يصل حجم الإيرادات في الموازنة الجديدة إلى 1.5 تريليون جنيه وذلك مقابل 2 تريليون جنيه مصروفات، كما يُتوقع أن يصل حجم الاستثمارات العامة إلى 376 مليار جنيه، كما رفعت الدولة من مخصصاتها للأجور وذلك تخفيفًا على المواطنين لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة الناتج عن الأزمات العالمية المختلفة.

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