أفضل أنواع البلح.. زراعة فسائل النخيل في الوادي الجديد ..شاهد

تشتهر محافظة الوادي الجديد بزراعة النخيل، حيث اعتاد المزارعون على زراعة الفسائل كل عام، وتحتل زراعة النخيل مركز الصدارة بين المحاصيل الزراعية الأخرى، حيث يوجد حاليا بالمحافظة حوالي 3 ملايين و300 ألف نخلة.

يقول خالد زكي متخصص في زراعة فسائل النخيل ، إن أفضل وقت لغرس فسائل النخيل الاشهر الأولى من فصل الشتاء وحتى شهر مايو حيث يتم غرس الفسائل وتلف بقش الأرز او ليف النخيل لحمايتها من شدة حرارة الشمس وتروى يوميا في الصباح الباكر ولمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح خالد زكي أنه يتم عمل حفرة بعمق معين حسب نوع الفسيلة سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو يمكن زرع تلك الفسائل او ما يسمى بالبجوم في شكاير بلاستيك أو صفائح فارغة ويضاف عليها الرمال من نوع معين نظرا لأن معظم الرمال بها مادة ملحية تعمل على قتل “البجمة” او فسيلة النخيل.

وأكد المزارع احمد ماهر، أنه قبل زراعة الفسائل يراعى ألّا يقلّ عمر فسيلة النخيل عن ثلاث سنوات، ووزن الفسيلة يصل إلى حوالي عشرين كيلو وجذورها قوية ومتينة، مشيرًا الى أنه يجب أن تؤخذ الفسيلة من شجرة نخيل ذات نوعية جيدة و خالية من الأمراض. لافتا إلى ان خلع وزرع الفسائل يجب أن يكون على يد متخصص ، لأن نزع الفسيلة من الأم يكون في أوقات محدّدة من السنة ويجب أن تكون جذور الفسيلة مناسبة كي تسمح لها بالعيش دون الشجرة الأم.

وأوضح انه عند زرع الفسيلة يتم دفن نصف جذع النخلة في الارض أو يتم وضع رمال في الصفائح والشكائر التي يوجد بها فسائل، ثم يتم غمر جذع الفسيلة بالمياه بعد اضافة كمية من التراب عليها.

وأكد أنه يجب ان يتبع برنامج معين لزراعة الفسائل حيث تروي فسائل النخيل بعد غرسها كل يوم حسب خطة معينه ثم بعد ذلك تروي يوما بعد يوم ويتم متابعتها حتى لا يصل اليها النمل والذي يسبب لها العديد من الأمراض ويعمل على قتل الفسائل.

وأكد أنه بعد 6 شهور إلى عام وبعد خروج الأوراق الجديدة يتم نزع الحماية من حول الفسيلة كما أنه يجب اتباع برنامج مديرية الزراعة للوقاية من الأمراض والحشرات التي تصيب الفسائل وخاصة وهي في مقتبل العمر .

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