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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سيدة وإصابة زوجها ونجليها في حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها ونجليها فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفرافرة- أبو منقار بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى وجثة المتوفية إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مدير أمن الوادى الجديد من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفرافرة ابو منقار مما أسفر عن وفاة شيماء صلاح صابر 30 سنة وإصابة زوجها حسن احمد عبدالحميد 32 سنة من قرية أبو منقار كسر بعظمة الكوع الايسر وتحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

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كما أصيب نجليها محمد حسن أحمد 7 سنوات بكسر فى عظمة الفخذ الأيمن وكسر بالترقوة اليسرى مع باشتباه خلع بالكتف وتحويله إلى مستشفى أسيوط، والطفل محمود حسن أحمد 3 سنوات وتم إيداع جثة المتوفية فى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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