الصحة: توفير ألبان للأطفال مرضى الحساسية في 43 مركزا على مستوى الجمهورية

قال الدكتور خالد عطيفي، استشاري الأمراض الوراثية بوزارة الصحة، إن الوزارة وفرت ألبان أطفال للذين يعانون من حساسية الألبان في مراكز التوزيع وعددها 34 مركزًا على مستوى الجمهورية.

تابع خالد عطيفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة توفر ألبان علاجية، مجانًا، تصل تكلفتها إلى أكثر من 1000 جنيه.

ولفت خالد عطيفي، إلى أن الوزارة توفر 14 ألفا و300 عبوة للأطفال مرضى حساسية الألبان.، موضحا أن هذه الألبان متوفرة في المستشفيات الجامعية والمحافظات.

وأشار خالد عطيفي إلى أن هناك أمراض تظهر على الإنسان عند سن الأربعين، سببها الرضاعة الصناعية، مؤكدًا أن وزارة الصحة تعقد ندوات توعية بشكل مستمر للسيدات للاهتمام بالرضاعة الطبيعية.



واستطرد خالد عطيفي أنه يتم توزيع ألبان مجانية، ويحصل الطفل المريض على ألبان تكفيه لمدة شهر، ويمنع عنه اللبن الصناعي، ويتم تقييمه كل أسبوعين.



وأردف خالد عطيفي، إلى أن هذه الألبان علاجية، ولا بديل عن الرضاعة الطبيعية ولبن الأم.

