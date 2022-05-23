عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: توفير ألبان للأطفال مرضى الحساسية في 43 مركزا على مستوى الجمهورية

لبن اطفال
لبن اطفال

قال الدكتور خالد عطيفي، استشاري الأمراض الوراثية بوزارة الصحة، إن الوزارة وفرت ألبان أطفال للذين يعانون من حساسية الألبان في مراكز التوزيع وعددها 34 مركزًا على مستوى الجمهورية.

تابع  خالد عطيفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة توفر ألبان علاجية، مجانًا، تصل تكلفتها إلى أكثر من 1000 جنيه.

ولفت خالد عطيفي، إلى أن الوزارة توفر 14 ألفا و300 عبوة للأطفال مرضى حساسية الألبان.، موضحا أن هذه الألبان متوفرة في المستشفيات الجامعية والمحافظات.

وأشار خالد عطيفي  إلى أن هناك أمراض تظهر على الإنسان عند سن الأربعين، سببها الرضاعة الصناعية، مؤكدًا أن وزارة الصحة تعقد ندوات توعية بشكل مستمر للسيدات للاهتمام بالرضاعة الطبيعية.


واستطرد خالد عطيفي أنه يتم توزيع ألبان مجانية، ويحصل الطفل المريض على ألبان تكفيه لمدة شهر، ويمنع عنه اللبن الصناعي، ويتم تقييمه كل أسبوعين.


وأردف خالد عطيفي، إلى أن هذه الألبان علاجية، ولا بديل عن الرضاعة الطبيعية ولبن الأم.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

لحظة ترحيله إلى السجن | بكاء وانهيار محمد الأمين مع أسرته بالمحكمة

ترشيحاتنا

سفير الاتحاد الأوروبي: دعم الشباب والنساء من خلال الاقتصادات المرنة على رأس أولوياتنا

لتفادي المجاعة.. أوكرانيا تطالب المجتمع الدولي بضمان ممر أمن لسفن التصدير

السلطات الصحية الأمريكية تحقق في ظهور إصابتين بجدري القرود

بعد تصريحات بايدن بإشعال حرب.. البيت الأبيض يوضح موقف أمريكا بشأن تايوان

لماذا تقرأ سورة الرحمن بعد صلاة العصر ؟.. لـ5 أسباب لا تعرفها

الزراعة: اكتفاء ذاتي في الخضروات والفاكهة والبيض والدواجن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتحضير سلطة الرنجة في 10 دقائق

طريقة عمل القهوة العربية بالزعفران

إيشوريا راي الإيرانية.. لماذا أثارت الموديل مهلقا جابري الجدل في مهرجان كان؟

ننتخب معاكوا.. تفاصيل أغرب تصويت استرالي في الانتخابات "بالمايوهات"

فيديو

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

اتصلت بالنجدة .. تفاصيل تحرير شيرين محضر عدم تعرض ضد حسام حبيب

شعرت أنها النهاية.. تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لـ مصطفى كامل |فيديو جراف

أبرز مشاهد زفاف بوسي على هشام ربيع.. وفيديو يكشف غضبها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ