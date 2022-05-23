عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القائم بأعمال وزير الصحة يجتمع بممثلي الاتحاد العالمي للقلب

صدى البلد

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بممثلي الاتحاد العالمي للقلب، ضمن عدد من اللقاءات التي يعقد الوزير في مدينة «جنيف» السويسرية، على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة  الصحة العالمية ال75.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تحدث خلال الاجتماع على برنامج الوقاية من أمراض القلب الروماتيزمية ومكافحتها في مصر والذي بدأ عام 2002، بدعم من منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن وزارة الصحة المصرية تهتم بشكل كبير بمرض روماتيزم القلب، نظرا لنتائج الدراسات في هذا الشأن والتي تؤكد أن المرض يصيب نحو 30 ألف شخص في الفئة العمرية من 5 - 18 عام.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أشار إلى توجه وزارة الصحة إلى العمل على إعلان خلو مصر من مرض روماتيزم القلب ضمن أهداف التنمية المستدامة «مصر 2030» موضحا أن الوزارة تعمل على اكتشاف المرض في طلبة المراحل الدراسية من الابتدائية إلى الثانوية، جنبا إلى جنب بناء قدرات العاملين في قطاع الصحة من خلال تعريفهم بالعلامات والأعراض السريرية لالتهاب البلعوم العقدي، وبروتوكول العلاج المناسب بجرعة وحيدة من حقن بنزاثين البنسلين جي (BPG).

وتابع أن الوزير أشار إلى قيام وزارة الصحة بعمل مسوح دورية لأطفال المدارس بحثًا عن علامات ومؤشرات الإصابة روماتيزم القلب، كما يتم توظيف القوافل الطبية للوصول إلى الأطفال في المناطق النائية، مشيرا إلى تسجيل الحالات المكتشفة رقميًا، لمتابعة حالتهم الصحية والتأكد من تلقي العلاج المناسب.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن البرنامج المصري للكشف عن مرض روماتيزم القلب وعلاجه، حصل على جائزة منظمة الصحة العالمية عام 2014 تقديراً لدوره المتميز في محاربة المرض وتقليل حدوثه وبالتالي الحد معدل عمليات القلب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

لحظة ترحيله إلى السجن | بكاء وانهيار محمد الأمين مع أسرته بالمحكمة

موضوعات متعلقة

رئيس الرعاية الصحية متحدثًا أساسيًا بـ المؤتمر الطبي الأفريقي AFRICA HEALTH ExCon

الصحة : عازمون على مواصلة دعم المنظومة الطبية بـ لبنان

بالعناوين.. الصحة: توافر 14.300 عبوة لبن أطفال لمرضى الحساسية في 25 مركزًا

عبدالغفار يبحث مع سيمنز العالمية دعم القطاع الصحي بأحدث تكنولوجيا الأجهزة الطيبة

خالد عبدالغفار يبحث أوجه التعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة

عبد الغفار: مصر توفر كامل الدعم لتنفيذ قرارات مجلس وزراء الصحة العرب

وفد جايكا اليابانية يشيد بمستوى مستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر: الخدمة الطبية تطورت

خالد عبدالغفار: كورونا تحملنا جميعا مسئولية رفع المعاناة عن كاهل شعوبنا العربية

ترشيحاتنا

هان عليك الوطن.. أحمد موسى يهاجم علاء الأسواني بعد حوار مع إذاعة إسرائيل

سيعتبروني خائناً ولكن هذه الحرب جريمة..دبلوماسي روسي يعلن استقالته

جويتريش يحمل وزير الخارجية رسالة الى الرئيس السيسي بشأن اليمن

ضوابط استلام السيارات المحجوزة للشراء قبل 12 أبريل.. تعرف عليها

الصحة العالمية: حفلات المثليين وراء انتشار جدري القرود في أوروبا

عواصف ترابية تشل الحياة في العراق.. هل تصل إلى مصر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتحضير سلطة الرنجة في 10 دقائق

طريقة عمل القهوة العربية بالزعفران

إيشوريا راي الإيرانية.. لماذا أثارت الموديل مهلقا جابري الجدل في مهرجان كان؟

ننتخب معاكوا.. تفاصيل أغرب تصويت استرالي في الانتخابات "بالمايوهات"

فيديو

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

اتصلت بالنجدة .. تفاصيل تحرير شيرين محضر عدم تعرض ضد حسام حبيب

شعرت أنها النهاية.. تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لـ مصطفى كامل |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ