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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الدواء تشارك في فعاليات جمعية الصحة العالمية في دورتها الخامسة والسبعين

صدى البلد

شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية في فعاليات جمعية الصحة العالمية في دورتها الخامسة والسبعين، والمنعقدة بقصر الأمم بجنيف، تحت عنوان "الصحة من أجل السلام والسلام من أجل الصحة"، وتستمر فعالياتها، التي بدأت أمس الأحد الموافق ٢٢ مايو.

وعلى هامش مشاركته في جمعية الصحة العالمية، عقد الدكتور تامر عصام عقد عددا من اللقاءات الثنائية البناءة، والتي تمحورت حول أهمية تعزيز سبل التعاون مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية في مجالات المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتوسيع تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مختلف السلطات الرقابية الصحية.

وفي هذا السياق التقى  ا.د. تامر عصام  الدكتور عبد القادر الباكري، المدير التنفيذي للهيئة العليا اليمنية للأدوية والمستلزمات الطبية، وتناول اللقاء مناقشة أطر التعاون الممكنة، وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية حرص الهيئة على تدريب الكوادر اليمنية بمركز التطوير المهني المستمر، وتقديم كافة سبل الدعم الفني والمهني للهيئة العليا اليمنية،

ومن جانبه أعرب الدكتور عبد القادر عن فخره بحصول هيئة الدواء المصرية على الاعتماد الدولي من منظمة الصحة العالمية، وأكد على ثقة السلطة الرقابية اليمنية في الإجراءات التشريعية المصرية، ورغبتها في التوسع لضخ المزيد من المستحضرات الطبية المصرية ذات التنافسية العالية في السوق اليمني.

كما التقى رئيس الهيئة بوزير الصحة الماليزي السيد خيري جمال الدين، وبحث اللقاء سبل التعاون بين الجانبين، وتناول اللقاء مناقشة التطور الملحوظ لسوق الدواء المصري، وقدرته على مواكبة التطورات الحديثة، وبخاصة النجاح في تسجيل مضادات الفيروسات الحديثة كالمولنوبيرافير، وفي هذا الصدد أكد السيد خيري على رغبة بلاده في تعميق التعاون في هذا المجال، والاستفادة من التجربة والخبرات المصرية، وفتح سبل التعاون البناء بين الشركات العاملة في صناعة الدواء في البلدين، وذلك في إطار من التسهيلات الرقابية من جانب حكومات البلدين.

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