أسباب وأعراض حب الشباب .. تعرف عليها

حب الشباب هو حالة جلدية شائعة جدًا تسبب ظهور البثور غالبًا على الوجه والجبين والصدر والكتفين وأعلى الظهر.

هناك مجموعة متنوعة من الأسباب بما في ذلك العوامل الوراثية وتقلب مستويات الهرمونات والضغط والرطوبة العالية واستخدام منتجات العناية الشخصية الزيتية أو الدهنية. يؤثر حب الشباب بشكل شائع على المراهقين ولكن يمكن أن يحدث في أي عمر.

أسباب حب الشباب

حب الشباب هو إلى حد كبير حالة هرمونية ناتجة عن هرمونات الأندروجين، والتي عادة ما تنشط خلال سنوات المراهقة والشباب.

يمكن أن تؤدي الحساسية تجاه هذه الهرمونات - جنبًا إلى جنب مع البكتيريا السطحية على الجلد والأحماض الدهنية داخل الغدد الدهنية - إلى ظهور حب الشباب.

أشياء معينة يمكن أن تسبب حب الشباب و / أو تزيد الأمر سوءًا:

تقلب مستويات الهرمون في وقت قريب من الدورة الشهرية للمرأة.

قطف قروح حب الشباب.

الملابس وأغطية الرأس ، مثل القبعات والخوذات الرياضية.

تلوث الهواء وبعض الظروف الجوية وخاصة الرطوبة العالية.

استخدام منتجات العناية الشخصية الزيتية أو الدهنية (مثل المستحضرات الثقيلة أو الكريمات أو دهن الشعر والشمع) أو العمل في منطقة تتلامس فيها بشكل روتيني مع الشحوم (مثل العمل في مطعم حيث توجد أسطح طعام دهنية وزيت قلي).

الإجهاد ، الذي يزيد من هرمون الكورتيزول ، يمكن أن يتسبب أيضًا في اشتعال حب الشباب.

بعض الأدوية.

علم الوراثة.