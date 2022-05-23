عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب وأعراض حب الشباب .. تعرف عليها

حب الشباب
حب الشباب

حب الشباب هو حالة جلدية شائعة جدًا تسبب ظهور البثور غالبًا على الوجه والجبين والصدر والكتفين وأعلى الظهر.

هناك مجموعة متنوعة من الأسباب بما في ذلك العوامل الوراثية وتقلب مستويات الهرمونات والضغط والرطوبة العالية واستخدام منتجات العناية الشخصية الزيتية أو الدهنية. يؤثر حب الشباب بشكل شائع على المراهقين ولكن يمكن أن يحدث في أي عمر.

أسباب حب الشباب

حب الشباب هو إلى حد كبير حالة هرمونية ناتجة عن هرمونات الأندروجين، والتي عادة ما تنشط خلال سنوات المراهقة والشباب. 

يمكن أن تؤدي الحساسية تجاه هذه الهرمونات - جنبًا إلى جنب مع البكتيريا السطحية على الجلد والأحماض الدهنية داخل الغدد الدهنية - إلى ظهور حب الشباب.

أشياء معينة يمكن أن تسبب حب الشباب و / أو تزيد الأمر سوءًا:

تقلب مستويات الهرمون في وقت قريب من الدورة الشهرية للمرأة.
قطف قروح حب الشباب.
الملابس وأغطية الرأس ، مثل القبعات والخوذات الرياضية.
تلوث الهواء وبعض الظروف الجوية وخاصة الرطوبة العالية.
استخدام منتجات العناية الشخصية الزيتية أو الدهنية (مثل المستحضرات الثقيلة أو الكريمات أو دهن الشعر والشمع) أو العمل في منطقة تتلامس فيها بشكل روتيني مع الشحوم (مثل العمل في مطعم حيث توجد أسطح طعام دهنية وزيت قلي).
الإجهاد ، الذي يزيد من هرمون الكورتيزول ، يمكن أن يتسبب أيضًا في اشتعال حب الشباب.
بعض الأدوية.
علم الوراثة.

اسباب حب الشباب حب الشباب المراهقة والشباب الحبوب البشرو ال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

النيابة العامة تقدم زوج المجني عليها ماري مجدي للمحاكمة الجنائية

موضوعات متعلقة

دراسة: كورونا يؤثر على الصحة الجنسية

في الشعر والوجه.. أعراض غير متوقعة تشير للإصابة بالنوبة القلبية

مخاطر استخدام الماء بالملح في علاج الحساسية

3 أضرار لإعادة تسخين زيت الطهي

3 أعراض.. سعود الطبية تحذر من مضاعفات القولون التقرحي

يحسن ضغط الدم.. دراسة تنصح بتناول عصير التوت البري

دراسة توضح تأثير العناق على صحة السيدات

ماذا يحدث بالجسم عند تناول القهوة السادة ؟

ترشيحاتنا

هدفان في دقيقتين.. علاء وأوباما يسجلان للزمالك أمام أسوان بالكأس

الأرصاد عن العاصفة الترابية بالعراق والكويت: بعيدة عن مصر ولن نتأثر بها

نقل مفيد فوزي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة حزنا على وفاة سمير صبري

طالبة مصرية تبتكر طريقة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد وطاقة

القومي للمرأة يرد على عمرو واكد: إحنا دولة قانون.. ولن نترك حق سيدات مصر

رئيس بيلاروس: الغرب يريد تقسيم أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مشروب الزعفران.. فوائده للرجال والبصر

أفضل طريقة لتحضير سلطة الرنجة في 10 دقائق

طريقة عمل القهوة العربية بالزعفران

إيشوريا راي الإيرانية.. لماذا أثارت الموديل مهلقا جابري الجدل في مهرجان كان؟

فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

اتصلت بالنجدة .. تفاصيل تحرير شيرين محضر عدم تعرض ضد حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ