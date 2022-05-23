خبير: وجود فائض بالموازنة العامة للدولة يحمينا من الصدمات المفاجئة

قال الخبير الاقتصادي محمد نجم ، أن الأزمة العالمية الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، تتطلب هيكلة الموازنة العامة للعام المالي المقبل بما يتسق مع هذه المستجدات المتتالية والغير متوقعة ، من اجل التعامل معها بشكل يضمن عدم وجود صدمات او مفاجأت وأن يكون هناك مرونة كافية تضمن التعاون مع مختلف السيناريوهات.

وتابع محمد نجم خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الأزمة العالمية الراهنة أثرت علي الدولة المصرية بشكل مباشرـ وخاصة في عدد من السلع أهمها القمح والحبوب والبترول والأسمدة، وتعد هذه الأشياء السابق ذكرها من الأمور الهامة التي لا غنى عنها بأي شكل من الأشكال الأمر الذي يستدعي أن يكون هناك تحوط ملائم في الموازنة العامة للعام المقبل خاصة بعد ارتفاع الأسعار .

واستطرد الخبير الاقتصادي محمد نجم انه بالنظر لسعر برميل البترول في الموازنة العامة 80 دولار، في حين تسجل أسعار النفط ارتفاعات متتالية حتى وصلت للتداول هذه الآونة فوق مستوى 100 دولار.

واختتم الخبير الاقتصادي ان وجود فائض بالموازنة العامة للدولة في ظل أزمات وتحديات اقتصادية متلاحقة ومتزامنة تواجه دول العالم، أمر في غاية الأهمية لحمايتنا من المخاطر والصدمات التي تكون غير متوقعة.