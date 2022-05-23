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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد حواره مع إذاعة إسرائيلية..عمرو أديب لـ علاء الأسواني: ما فعلته شهادة وفاة

عمرو أديب
عمرو أديب

فتح الإعلامي عمرو أديب، النار على علاء الأسواني بعد حديثه مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتشويه صورة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. 

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، إن :"كفايا يا جماعة زهقنا، وتنصب نفسك مصلح وعملت زبالة على دماغك، وبنتكلم وتعيد وانت زبالة. 

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، انه :" في ناس بتنقد بس عايز البلد تبقى احسن بلد مش تهدم في البلد وخلاص"، وما فعلته اليوم يعد شهادة وفاة، بجد ما عرفش حد بيعمل في بلده كده، وبشكر كل معارض وقف قال له انت غلط ". 
 

عمرو أديب أخبار التوك شو اليوم جمال عبدالناصر الاحتلال الاسرائيلي

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