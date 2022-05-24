الفيس بوك فضحه.. حبس لص حاول سرقة شقة بالمعصرة

قررت جهات التحقيق، حبس لص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة سرقة شقة سكنية بمنطقة المعصرة وتداول مقطع فيديو له أثناء ارتكاب الجريمة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متضمنا تسلق أحد الأشخاص من شباك منور عقار، والقفز داخل شرفة أحد الشقق بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكب الواقعة مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية عن طريق تسلقه من سلم العقار شرفة الشقة للشروع في سرقتها.

وكشفت الأجهزة الأمنية أن اللص فوجئ بأن باب الشرفة مغلق، فلاذ بالفرار وتخلص من ملابسه وحلق شعره عقب علمه بتداول مقطع الفيديو خشيه ضبطه، وباستدعاء مالك الشقة المشار إليها أيد ما سبق واتهم المشكو في حقه بالشروع في سرقه شقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.