نهاد أبو القمصان: استغلال الأطفال على اليوتيوب اتجار رسمي بالبشر

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن ما يتم من استغلال بعض الأهالي لأطفالهم في فيديوهات على يوتيوب اتجار رسمي في البشر والأطفال وما نراه استغلال وعنف، قائلة: " بعض الأهالي يقومون باستغلال الاطفال والاتجار بهم عبر السوشيال ميديا".

وأضافت نهاد أبو القمصان، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن فكرة التعامل مع الأطفال كأنهم بلا أهل لم يعد يليق، متابعة: "فكرة التعامل مع الأطفال كأن ملهمش حد ده مينفعش، والناس لما يتقبض عليها تبقى مصدومة وجزء من الموضوع أن الأهالي لازم تعرف الفرق بين استغلال الأطفال وبين وضع صور وفيديوهات شخصية".

أشارت نهاد أبو القمصان، إلى أن هناك استجابة واسعة من الجهات المعنية في التعامل مع البلاغات الخاصة بانتهاك حقوق الأطفال، وجهات التحقيق رفضت التصالح في العديد من حالات انتهاك حقوق الأطفال.