محامي حسام حبيب يكشف مفاجأة غير متوقعة في أزمة شيرين عبد الوهاب

كشف المستشار جميل سعيد المحامي بالنقض، ومحامي الفنان حسام حبيب، تفاصيل أزمة الفنان حسام حبيب مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال جميل سعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر إم بي سي مصر، مساء الإثنين، إن شيرين قالت إنه تم الاعتداء عليها لفظيا من جانب حسام حبيب وأنه كان عندها في البيت لأعمال فنية مشتركة وتطورات لاشتباكات وسباب.

وتابع المستشار جميل سعيد المحامي بالنقض ومحامي الفنان حسام حبيب، ان الفنان حسام حبيب قال إنه رد شيرين عبد الوهاب، وكان يقيم معها خلال الفترة الأخيرة، متابعا انه شيرين ردت وقالت إنه طليقها فقط.

وأكمل المستشار جميل سعيد المحامي بالنقض ومحامي الفنان حسام حبيب، ان شيرين لم تقل في البلاغ إن حسام حبيب هددها بمسدس، لافتا إلى أنه تم دفع غرامة 10 آلاف جنيه.