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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستهدف 5 ملايين

التموين: حصاد القمح 2.7 مليون طن قمح حتى اليوم

صدى البلد

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تم عمل ٦ مناقصات قمح بعد الحرب الأوكرانية، مؤكدا أن الدولة المصرية تفتح قنوات اتصال مع الجميع في القمح.

وأضاف علي المصيلحي، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر ام بي سي مصر، اليوم الإثنين، أن مصر حاليا في منتصف موسم القمح، لافتا إلى أن وصلنا لـ ٢.٧ مليون طن قمح في الحصاد، وسنصل لأكثر من ٥ مليون طن قمح.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه برفع مستوى الاحتياطي الإستراتيجي من السلع لستة أشهر قبل أزمة فيروس كورونا بوقت، مؤكدا الحفاظ على جودة القمح سواء كان قمح محلي أو قمح مستورد.

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