الصناعات الغذائية: خامة زيت الطعام السبب في ارتفاع أسعاره

أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الحكومة والجهات المعنية قدمت مجهودا كبيرا في سبيل توفير السلع بوفرة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الجزايرلي، في حوار مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أنه خلال الفترة الحالية أمام الدولة تحد كبير في تحقيق الوفرة بهدف ضبط الأسعار، لافتا إلى أن الوفرة تصنع أسعارا تنافسية.

وتابع رئيس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن خامة زيت الطعام زادت من ٧٠٪ إلى ٨٠٪، مستدركا أن هذا الأمر يسبب ارتفاعا في أسعار زيت الطعام.