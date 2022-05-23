وزير التموين: ما حدث في العالم من أكتوبر إلى مارس غير مسبوق

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ما حدث فى الفترة من شهر أكتوبر الماضي إلى مارس الماضي لم يحدث في العالم على الإطلاق عبر مر التاريخ.

وأضاف علي المصيلحي، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر إم بي سي مصر، اليوم الإثنين، أن نسبة التضخم التي تعيشها كل دول العالم غير عادية تماما، لافتا إلى أن كل هذا أيضا يحدث بعد أزمة جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم بقوة.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه برفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من السلع لسنة أشهر قبل أزمة فيروس كورونا بوقت، مؤكدا الحفاظ على جودة القمح سواء كان محلي أو قمح مستورد.