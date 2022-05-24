ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا الإماراتي لدى مصر يلتقي رئيس جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر وذلك بمقر الجامعة، بحضور الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات والبحوث، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة شيروت مدير إدارة الوافدين جامعة عين شمس والدكتورة منى عبد العال مدير مركز تطوير التعليم والدكتور اسلام حجازي مدير مركز التكنولوجيا it ومن الجانب الاماراتي الأستاذة ايمان الحوسني الملحق الفني والأستاذ عمرو عبدالغني بالملحقية.



تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع الطلاب الإماراتيين الدارسين بجامعة عين شمس، في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتسهيل إجراءات القيد والقبول للطلبة، وتعزيز الشراكات في تبادل الطلبة واستقطاب الكفاءات بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين، وبحث سبل التعاون المشترك في المجالات التعليمية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها.



كما استهدف اللقاء الاطلاع على أهم المستجدات في مجال التعاون التعليمي المشترك، مثل اختبارات الإمارات القياسية- EMSAT، وتطوير الشراكة في مجال البيانات والإحصائيات، والاطلاع على تجربة عين شمس في مجال الابتكار والبحوث، والاستفادة من التجربة.



خلال اللقاء أكد الدكتور المتيني على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والإمارات، مرحبًا بالطلاب الإماراتيين للالتحاق بجامعة عين شمس، مستعرضًا الفرص المتاحة والبرامج الجديدة بالجامعة، والخدمات التى يقدمها قطاع العلاقات الدولية للطلاب الوافدين.



من جانبه أعرب ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا الإماراتي الشيخ د.عمار بن ناصر المعلا عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة ، مثمنًا دور الجامعة في دعم العلاقات بين البلدين في القطاع التعليمي .

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