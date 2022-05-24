مقتل اثنين وإصابة جنديين بهجوم قذائف في ديالي العراقية

كشف مصدر أمني عراقي إلى فضائية "سومرية نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة جنديين بهجوم بالقذائف في محافظة ديالى.

وقال المصدر إن "هجوما بـ 10 قذائف الهاون استهدف قرية الاصلاح في ديالى".

وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن مقتل اثنين مدنيين واصابة اثنين من الجنود"، مشيراً الى أن "تعزيزات عسكرية وصلت الى قرية الاصلاح في ديالى بعد هجمات لداعش".

ومن ناحية أخرى، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة النجف العراقية عن إصابة 471 شخصاً بأعراض اختناق بسبب العاصفة الترابية ومراجعتهم مستشفيات المحافظة.

وفي العاصمة بغداد، قالت مديرية الدفاع المدني في بيان لها أمس “الاثنين”، إن "مديرية الدفاع المدني في الرصافة، متمثلة بمفارز الإنعاش باشرت بجولاتها في الشوارع العامة والمناطق السكنية والأسواق والأماكن الأخرى التي يرتادها المواطنون، لغرض تقديم خدمات الإنعاش للمواطنين تزامناً مع العاصمة الترابية".

كانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أعلنت مساء الأحد عن توجيه رئيس مجلس الوزراء العراقي، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الرسمية، باستثناء الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة، يوم الإثنين الموافق (23 أيار 2022)، بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق.