استجابة لشكاوى الأهالي.. حملة مفاجئة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بحلوان

شن حي حلوان برئاسة هالة سيد عبد النبي رئيس الحي وجميع الإدارات المعنية حملة مفاجئة بمحيط منطقة أطلس العمومي؛ بناء علي الشكاوي الواردة من أهالي المنطقة لرفع اشغالات الباعة الجائلين الذين يشغلون الجزيرة الوسطي بشارع أطلس العمومي والذين يعرضون حياة المواطنين وأهالي المنطقة للخطر وحوادث السيارات، كما تسبب تلك الإشغالات شلل للحركة المرورية بالمنطقة.

جاء ذلك في إطار تعليمات محافظ القاهرة بضرورة شن حملات إشغالات وفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون، ومنها مخالفات الباعة الجائلين والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ورصد وضبط المخالفين واتخاذ كافه الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

وقامت رئيس الحي برفع الإشغالات والتنبيه علي سيارة نص نقل والباعة الجائلين الذين يشغلون الجزيرة الوسطي والأرض المحيطة بها بعدم التواجد مرة أخري مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة الإشغالات.

وأكدت رئيس الحي بانها ستقوم بالمرور الدائم علي المنطقة ورفع الإشغالات ومصادرتها علي الفور ، مشيرة الى شن حملات يومية لفرض الانضباط واحكام السيطرة علي المخالفين وانتظام حركة سير المواطنين والحركة المرورية.

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