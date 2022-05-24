يُصاب بتشنجات.. فك لغز العثور على جثة شاب طافية بنيل سوهاج وبها جروح

عثرت الأجهزة الأمنية بدائرة مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، على جثة عاطل في بداية الأربعينات من العُمر، طافية بنهر النيل دائرة المركز.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بالعثور على جثة عاطل أربعيني بنهر النيل دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وعقب انتقال قوات الإنقاذ النهري، تم إنتشال الجثة، وتبين من خلال التحريات أنها للمدعو (طه ص ع ح- 41 سنة- لا يعمل- ويقيم بذات الناحية)، يرتدي كامل ملابسه.

وبمناظرة الجثة تبين أنها في حالة تعفن رمي ووجود جرحين قطعيين بالرأس من الخلف وأعلى الأذن اليُسرى، وعلى الفور حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام؛ لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

وبسؤال كلاً من:"والدته نعمه م ع- 65 سنة- ربة منزل، وشقيقه عبد الرحمن ص ع- 29 سنة- عامل- ويقيمان بذات الناحية"، قررا أن المذكور ترك المنزل ومُعتاد الغياب عن المنزل والعودة من تلقاء نفسه، وأضافا بأنه يُعاني من مرض نفسي وتنتابه حالات تشنجات قد عزى إليها سبب سقوطه وإصابته واستبعدا الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.