كوثر بن هنية عضواً في لجنة التحكيم الدولية للدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي

تواصل المخرجة التونسية كوثر بن هنية تعزيز حضورها على الساحة السينمائية الدولية وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المخرجات العربيات اللواتي نجحن في فرض أسمائهن عالمياً، وذلك بعد اختيارها عضواً في لجنة التحكيم الدولية للدورة الثالثة والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي، أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم.

وبهذه المناسبة، تقدّمت وزارة الشؤون الثقافية بأحرّ التهاني وأصدق عبارات التشجيع للمخرجة كوثر بن هنية، مشيدةً بمسيرتها الفنية المتميزة وما حققته من نجاحات وإنجازات أسهمت في دعم إشعاع السينما التونسية وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت الوزارة أن هذا التتويج الجديد يعكس المكانة الرفيعة التي باتت تحظى بها المخرجة التونسية في الأوساط السينمائية العالمية، متمنيةً لها مزيداً من النجاح والتألق في مسيرتها المهنية.

وكان مهرجان البندقية السينمائي قد كشف عن تركيبة لجنة التحكيم الدولية لمسابقة دورته الثالثة والثمانين، التي تترأسها هذا العام الممثلة والمخرجة الأمريكية ماغي جيلنهال. وتضم اللجنة إلى جانب كوثر بن هنية كلاً من المخرج والمنتج من هونغ كونغ جوني تو، والمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي كزافييه جيانولي، والمخرجة وكاتبة السيناريو الأفغانية شهربانو سادات، والمؤلف الموسيقي البريطاني دانيال بلومبرغ، والأكاديمي الإيطالي فرانشيسكو كاسيتي.

ويُعدّ اختيار كوثر بن هنية ضمن لجنة التحكيم الدولية لهذا الحدث السينمائي البارز تتويجاً جديداً لمسيرة حافلة بالنجاحات، ويؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الكفاءات التونسية في المشهد الثقافي والسينمائي العالمي.