خلصوا عليهم.. مد أجل الحكم علي 3 اشخاص في جريمة قتل بحلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم علي ثلاثة متهمين لارتكابهم جريمة الشروع في قتل أشقائهم عمدًا باستخدام أسلحة بيضاء في حلوان للغد لحضور المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قورة الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهم في سبتمبر الماضي بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، شرع المتهم الأول والثاني في قتل المجني عليه جمال فاروق عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن احتد الحديث بينهما والمجني عليه فتعديا عليه ضربًا مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء "سكاكين" بمناطق متفرقة بعموم جسده محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، قاصدين من ذلك قتله، إلا أنهما خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا سلاحين أبيضين (سكاكين) بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية في التعدي على المجني عليه.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الثالث شرع في قتل المجني عليه مصطفى فاروق عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن احتد الحديث بينهما فتعدى عليه ضربًا مستخدمًا في ذلك سلاحا أبيض بمناطق متفرقة بعموم جسده محدثاً إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصداً من ذلك قتله إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

والمتهمون المحبوسون على ذمة التحقيقات بالقضية هم كل من "مصطفى.ف" عاملو"علي .ف"عامل و"جمال .ف" بائع جرائد وذلك حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.