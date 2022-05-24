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رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ علم اجتماع: القوة المصرية في عهد محمد علي أخافت إنجلترا وفرنسا

الدكتورة هدى زكريا
الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي

قالت الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الجبرتي ذكر في تأريخه لمصر، أن الجثث المصرية كانت تتناثر في الشوارع، في نهاية الحملة الفرنسية ودخول محمد علي باشا مصر، موضحةً أن العائلات كانت تموت بأكملها ولا تجد ما يدفنها.

وأضافت هدى زكريا في حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، أنّ الشخصية المصرية مثل الفحم الحجري، عندما تتعرض للأزمة تتحول إلى ماس، عبر التعرض للحرارة والضغط الشديدين، مؤكدةً أن الازمة المصرية كانت تفرز أفضل ما في الشخصية المصرية. 

وتابعت أستاذ علم الاجتماع السياسي: "الطاعون كان منتشرا في مصر بسبب الحملة الفرنسية والحملة الإنجليزية، ولكن بعد 10 سنوات من دخول محمد علي باشا مصر أصبحت مصر الدولة الأقوى في مصر، وأسر إبراهيم باشا نجل محمد علي رئيس وزراء تركيا ووصلنا إلى إثيوبيا وامتلكنا الأراضي الحجازية". 

وأردفت: "في اللحظة التي ظهر الحلم في مصر ورجل يستطيع إدارة مشروع الحلم استطعنا الخروج من الازمة إلى طاقة هائلة لا يمكن تخيلها، لدرجة أننا أخفنا الدول التي كانت في حروب مع بعضها، مثل إنجلترا وفرنسا .. تصالحا من كتر الفزع بسبب القوة التي أحدثتها مصر".

هدى زكريا الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي برنامج في المساء مع قصواء توك شو

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