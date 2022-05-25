عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالمقادير والخطوات .. طريقة عمل تشيز كيك الچيلي

تشيز كيك الچيلي
تشيز كيك الچيلي

قدم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل تشيز كيك الچيلي .


 طريقة تشيز كيك الچيلي ..

- مقادير الطبقة الأولى :

بسكويت : 100 جرام

الزبدة : كوب (مذوبة)

- مقادير الطبقة الثانية :

كريمة : كوب (مخفوقة)

حليب مكثف محلى : علبة

جبن كريمي : 4 مكعبات

الجيلي : ظرف ونصف

 - مقادير التغليفة :

الفراولة : 8 حبات

سكر : 2 ملعقة كبيرة

جيلي الفراولة : مغلف

- كريمة : كوب (مخفوقة / للتزيين)

طريقة التحضير

لتحضير الطبقة الأولى: 

اطحني البسكويت بواسطة الخلاط الكهربائي ثم أضيفي إليه الزبدة المذوّبة واخلطي حتى تتداخل المكونات.

رصّي البسكويت في صينية تشيز كيك ثم أدخليها إلى الثلاجة حتى تجمد.

لتحضير الطبقة الثانية: 

ذوّبي الجيلي بحسب التعليمات المذكورة على العلبة ثم اتركيه جانباً.

في قدر على النار، ضعي الحليب المكثّف، الكريمة المخفوقة، مكعبات الجبن والجيلي المحضّر مسبقاً ثم حرّكي حتى تتجانس المكوناتويتشّكل مزيج كريمي.

وزّعي المزيج على البسكويت في الصينية بالتساوي ثم أدخليها إلى الثلاجة من جديد.

لتحضير التغليفة: 

ذوّبي الجيلي بحسب التعليمات المذكورة على العلبة ثم اتركيه جانباً.

اطحني حبات الفراولة مع السكر ثم ضعي المكونات في قدر على نار متوسطة وحرّكي بواسطة ملعقة خشبية حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الجيلي إلى القدر على النار وقلّبي حتى يغلي المزيج ويتماسك.

أخرجي صينية البسكويت والكريمة من الثلاجة واسكبي التغليفة على الوجه ثم زيّني بالكريمة المخفوقة بحسب الرغبة.

أدخلي التشيز كيك إلى الثلاجة حتى يجمد ثم قدميه بارداً.

طريقة تشيز كيك الچيلي تشيز كيك چيل جيلي طريقة عمل تشيز كيك طريقة التحضير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

السائق هدد الركاب بسبب الأجرة..عم ضحية ميكروباص المنيا يكشف الكواليس

موضوعات متعلقة

قدميها لأطفالك.. طريقة عمل كيك المانجو

ترشيحاتنا

عن أي شيء عبر القرآن بالميثاق الغليظ؟.. الأنبياء والزواج

عدلي القيعي: الأهلي مظلوم تحكيميا.. وقانون الكرة لا يعرف الاحتواء وروح البروتوكول

عدلي القيعي: موسيماني مدرب ذكي وبيفهم.. ولازم يقلل شوية في التعليقات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 - 24 شوال 1443هـ

بعد إطلاق النار في تكساس.. بايدن يدعو للوقوف أمام لوبي الأسلحة الأمريكي

مواصفات وأسعار سوزوكي جمني 2022 في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر هجوم السوشيال ميديا على شيريهان خفاجة

عندما تألقت فاتن حمامة وتحية كاريوكا في مهرجان كان السينمائي .. نوستالجيا

حالة نادرة.. أمريكي مولود بلا فكين ينتصر على التنمر ويتزوج.. شاهد

شاهد.. لحظة ثوران بركان القرش تحت الماء وسبب تسميته بهذا الإسم

فيديو

أهان نساء مصر.. هجوم عنيف ضد عمرو واكد ومطالبات بمعاقبته

مازال زوجها.. أزمة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب تكشف المستور

الملاك البريء.. تفاصيل حادث الطفلة حنين الرازقي ضحية بلطجي بورسعيد ..فيديوجراف

على الزوجة إعانة زوجها للزواج بأخرى.. ماذا قال أحمد كريمة عن التعدد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

يارا زكريا تكتب: قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ