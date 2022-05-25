بالمقادير والخطوات .. طريقة عمل تشيز كيك الچيلي

قدم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل تشيز كيك الچيلي .



طريقة تشيز كيك الچيلي ..

- مقادير الطبقة الأولى :

بسكويت : 100 جرام

الزبدة : كوب (مذوبة)

- مقادير الطبقة الثانية :

كريمة : كوب (مخفوقة)

حليب مكثف محلى : علبة

جبن كريمي : 4 مكعبات

الجيلي : ظرف ونصف

- مقادير التغليفة :

الفراولة : 8 حبات

سكر : 2 ملعقة كبيرة

جيلي الفراولة : مغلف

- كريمة : كوب (مخفوقة / للتزيين)

طريقة التحضير

لتحضير الطبقة الأولى:

اطحني البسكويت بواسطة الخلاط الكهربائي ثم أضيفي إليه الزبدة المذوّبة واخلطي حتى تتداخل المكونات.

رصّي البسكويت في صينية تشيز كيك ثم أدخليها إلى الثلاجة حتى تجمد.

لتحضير الطبقة الثانية:

ذوّبي الجيلي بحسب التعليمات المذكورة على العلبة ثم اتركيه جانباً.

في قدر على النار، ضعي الحليب المكثّف، الكريمة المخفوقة، مكعبات الجبن والجيلي المحضّر مسبقاً ثم حرّكي حتى تتجانس المكوناتويتشّكل مزيج كريمي.

وزّعي المزيج على البسكويت في الصينية بالتساوي ثم أدخليها إلى الثلاجة من جديد.

لتحضير التغليفة:

ذوّبي الجيلي بحسب التعليمات المذكورة على العلبة ثم اتركيه جانباً.

اطحني حبات الفراولة مع السكر ثم ضعي المكونات في قدر على نار متوسطة وحرّكي بواسطة ملعقة خشبية حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الجيلي إلى القدر على النار وقلّبي حتى يغلي المزيج ويتماسك.

أخرجي صينية البسكويت والكريمة من الثلاجة واسكبي التغليفة على الوجه ثم زيّني بالكريمة المخفوقة بحسب الرغبة.

أدخلي التشيز كيك إلى الثلاجة حتى يجمد ثم قدميه بارداً.