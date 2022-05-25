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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بعيد ميلادها الـ35.. أبرز المحطات فى حياة حفيدة وحش الشاشة ناهد السباعى

صدى البلد

تحتفل اليوم الفنانة ناهد السباعي، بعيد ميلادها الـ 35، فهي من مواليد يوم 25 مايو من عام 1987،وقد بدأت نشاطها الفني عام 2003.

بدايتها الفنية

 ولدت الفنانة ناهد السباعي لأسرة فنية فوالدها هو المخرج مدحت السباعي، و والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، و خالتها النجمة رنيا فريد شوقي، و هي حفيدة أيضا كل من وحش الشاشة الفنان فريد شوقي، و الفنانة هدى سلطان.

تخرجت الفنانة ناهد السباعي من معهد السينما، كما قدمت أربعة أفلام قصيرة بالمعهد، و تلقت أيضا دروسا بورشة النجم محمد صبحي، مما ساعدها على تقدمها في التمثيل بشكل كبير.

محطات فارقة فى مشوار ناهد السباعى
 قدمت ناهد السباعي أكثر من 40 عملا متنوعا، من أبرزهم دورها في فيلم "يوم للستات" للمخرجة كاملة أبو زكري الذي حصدت عنه جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفيلم بعد الموقعة الذي شارك بمسابقة مهرجان كان السينمائي الدولي للمخرج يسري نصر الله.

ودورها في الفيلم القصير “بصرة” للمخرج أحمد رشوان أمام النجم باسم سمرة عام 2008 كان أول المحطات.

أبرز أدوارها 
دورها في فيلم “إحكي يا شهر زاد” للسيناريست الكبير وحيد حامد والمخرج يسري نصر الله عام 2009، وهو الدور الذي يُعد خطوة هامة في مشوارها.


دورها في مسلسل “الحارة” للمخرج سامح عبد العزيز عام 2010 .


ثم دورها في الفيلم الهام للمخرج محمد دياب، والذي ناقش قضية التحرش، ونال دورها استحسان النقّاد، وهو فيلم 678.

بعدها بعام تحديداً عام 2011 قدمت مشهدين فقط في فيلم “إكس لارج” لكنهما تركا أثرًا بالغاً، لدى المتلقي لخفة ظلها في المشهدين أمام النجم أحمد حلمي.


وفي عام 2012 تعاونت للمرة الثانية مع المخرج سامح عبد العزيز في فيلم “ساعة ونص”.

ثم تعاونت للمرة الأولي مع المخرجة كاملة أبو ذكري من خلال مسلسل “بنت اسمها ذات” عام 2013.


ثم دور البطولة في الفيلم "حرام الجسد"، للمخرج خالد الحجر.

 الفيلم القصير الذي شارك في العديد من المهرجانات الدولية، آخرها مهرجان «دبي السينمائي» ومهرجان «Clermont-Ferrand Short Film Festival» الفرنسي، وهو فيلم  “حار جاف صيفًا”للمخرج شريف البنداري.

و آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل "منورة بأهلها"، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمني راضي، إخراج يسري نصر الله.

بينما آخر أعمالها السينمائية فيلم "ماكو"، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.

ناهد السباعي الفنانة ناهد السباعي فريد شوقي فيلم بعد الموقعة مدحت السباعي الفنان فريد شوقي وحش الشاشة المخرج مدحت السباعى الفنانة هدى سلطان فيلم يوم للستات

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