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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنمية المشروعات يدرب السيدات في غرب أسوان على الحرف اليدوية وريادة الأعمال

صدى البلد

أعرب السفير الإسبانى في القاهرة رامون خيل كاسارس عن تقديره للتعاون المثمر بين بلاده والحكومة المصرية في تنفيذ برامج تنموية متنوعة خاصة في مجال تطوير قدرات ومهارات السيدات بما يمكنهن من المشاركة بإيجابية في تحقيق التنمية المستدامة وأضاف أن الاتفاقية التي تنفذها الوكالة الإسبانية للتنمية حاليا بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعد بداية لخطوات تعاون مقبلة بين الجانبين المصرى والإسبانى، جاء ذلك بمناسبة حضور سيادته فعاليات ختام البرنامج التدريبى الذى نظمه جهاز تنمية المشروعات لتنمية مهارات السيدات في مجال الصناعات الحرفية القائمة على مخلفات النخيل في قرية غرب أسوان المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك ضمن مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر" الممول من الوكالة الإسبانية.

وقد رافق السيد السفير في حضور ختام البرنامج التدريبى محافظ أسوان اللواء أشرف عطية والسيد فينتورا رودريجيت مدير الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من اجل التنمية والأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع الجهاز بأسوان  والأستاذ أحمد الكناني ممثلاً عن القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز.

وقد تم تنظيم البرنامج التدريبى، الذى بلغت مدته 25 يوما، بالتعاون بين الجهاز ومؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية وتم تسليم السيدات في ختام التدريب شهادات تقدير وعقد إشهار الجمعية الإنتاجية التي تم تأسيسها تحت اسم "إبدا من جديد" لتضم جميع السيدات المشاركات في التدريب لمساعدتهن في تسويق منتجاتهن وزيادة قدرات مشروعاتهن الإنتاجية بما يضمن لهم الاستمرار والتوسع. وقامت السيدات بالمشاركة في معرض مصغر ضم نماذج من منتجاتهن المتنوعة كما قاموا بتوضيح المراحل المختلفة لتصنيع هذه المنتجات.

وأوضح الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز أن هذا التدريب يأتي فى إطار محاور الاتفاقية الموقعة بين الجهاز والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتي يتم تنفيذها بمحافظات ( أسوان – الفيوم – الوادي الجديد - مطروح – شمال / جنوب سيناء ) وذلك وفقا لتوجيهات الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز للتوسع في تقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهيه الصغر بشكل عام و التي تساهم في التمكين الاقتصادي والإجتماعى للمرأة بالمناطق الريفية بشكل خاص. 

وأضاف عباس أن الجهاز يقوم أيضا بتقديم خدمات فنية متنوعة من خلال وحدة تطوير المشروعات المتنقلة للوصول للعملاء في القرى والمراكز الأكثر احتياجا والتي تقوم بتصوير منتجات المتدربات وغيرهم من أصحاب الحرف اليدوية بشكل احترافي وتقديم الارشاد والتوجيه في مجال التسويق الإليكتروني وكيفية تسعير المنتجات وبناء العلامات التجارية بهدف المساهمة في الترويج للتجمع الإنتاجي وتسويق المنتجات. كما أشار إلى التعاون الحالى بين الجهاز ومنصات التسويق الإلكترونى مثل شركتى جوميا وأمازون لمساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم.

السفير الأسباني الحكومة المصرية التنمية المستدامة تطوير قدرات فرص عمل

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