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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شائعات فى حياتها.. عبلة كامل من المرض بالسرطان إلى اعتزال التمثيل

عبلة كامل
عبلة كامل

تصدرت الفنانة عبلة كامل، تريند جوجل بعد انتشار عديد من الأقاويل حول اعتزالها التمثيل وهو الامر الذى اثار حالة من الجدل الواسع فى الساعات القليلة الماضية. 

وكان خرج الفنان أحمد كمال طليق الفنانة عبلة كامل، ينفى هذا الأمر فى تصريحات صحفية، مؤكدا أن عبلة كامل لم تعتزل التمثيل ، ولكنها لن تعود الا بعد انتهاء كورونا تماما. 

وهو الأمر الذى تعارض مع التصريحات الصحفية للمنتج جمال العدل ، والذى أكد أنه تواصل مع عبلة كامل، متمنيا التعاون معها منذ عامين وذهب لمنزلها وحاول إقناعها أكثر من مرة، ولكنها لم توافق وكان هذا وقت إنتشار فيروس كورونا وكانت خائفة على صحتها.

واكد جمال العدل، على أن عبلة كامل مش هتمثل تاني، مشيراً إلي إنه يتواصل دائماً مع بناتها وطليقها ويطئمن على صحتها لإنها لم ترد على التليفون.

شائعات عبلة كامل 

لم يكن هذه المرة الأولى التى يتداول فيها انباء عن اعتزال عبلة كامل حيث انتشرت فى عام 2019 أنباء عن اعتزالها التمثيل، وقد أثار هذا الخبر موجة غضب كبيرة من قبل متابعيها والجمهور المصري بشكل عام؛ وبسبب غياب الفنانة عبلة كامل عن الصحافة والإعلام، اضطر الفنان أحمد كمال أن ينفى الخبر.

وفى عام 2020 تداولت بعض الصحف والمواقع خبر مرض الفنانة عبلة كامل بالسرطان إلا أنه وبالطريقة ذاتها خرج الفنان أحمد كمال وصرح بأنها بصحة جيدة وستعود للوسط الفنى مباشرة عندما تجد سيناريو مناسب.

ولدت عبلة كامل فى 17 سبتمبر 1960 فى محافظة البحيرة في مصر، والتحقت بإحدى جامعات مصر وتخرجت من كلية الآداب فى عام 1984، لتبدأ فيما بعد مسيرتها الفنية.

وكان آخر أعمال عبلة كامل عام 2013 حيث كانت لها مشاركة وحيدة فى الجزء الأول من مسلسل "سلسال الدم" بدور نصرة، تابعت تجسيد هذه الشخصية على مدار خمسة أجزاء متتالية، حتى عام 2018 وحقق العمل نجاحا كبيرا.

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زواج عبلة كامل  

تزوجت عبلة كامل بالفنان المصري "أحمد كمال" في بداياتها الفنية، ورزق الزوجان بابنتين "زينب" و"فاطمة"، إلا أن هذا الزواج لم يدم وانفصل الزوجان.

وتزوجت عبلة كامل للمرة الثانية من الفنان محمود الجندى وكان زواجا قصير الأمد لم يدم إلا لعامين كاملين، ففى عام 2005 أعلن الثنائى انفصالهما.

 

 

 

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