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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوكالة الإيطالية فى مصر: إشراك القطاع الخاص في الاستدامة يزداد بشكل كبير

مؤتمر اليونيدو
مؤتمر اليونيدو

قال الدكتور مارتينو ميلي مدير الوكالة الإيطالية من أجل التنمية فى مصر: إن إشراك القطاع الخاص في الاستدامة والتنمية يزداد بشكل كبير.

وأوضح ميلي خلال مؤتمر منظمة اليونيدو تحت عنوان تسريع  العمل من أجل صناعة الملابس  - تسخير إمكانات الابتكار للعناية الواجبة وتقليل الأثر البيئي- الطريق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في مصر، إن إشراك القطاع الخاص في الأعمال يساهم فى الوعي بالاستدامة وتنفيذ أجندة 2030 .

واوضح مدير الوكالة الإيطالية من أجل التنمية فى مصر إن الوكالة فى مصر تقوم بتعزيز التعليم الفني والحماية الاجتماعية وتوفير التدريب اللازم إلى الطلاب بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل.

وأكد ميلي أن الوكالة أطلقت مبادرة من أجل إيجاد مدارس تطبيقية وإشراك القطاع الخاص والعام وتنفيذ  التدريبات علي نطاق أوسع.

وفيما يخص التنمية الاقتصادية قال  مدير الوكالة الإيطالية من أجل التنمية فى مصر إن الوكالة تعمل على دعم سلاسل القيم والصناعات والأعمال التجارية، مشيرا إلى المبادرة التى أطلقتها الوكالة بالتعاون مع منظمة اليونيدو  والتى تهدف إلى وضع ريادة للصناعة القطنية المصرية والتحول ليكونوا الموردين الأساسيين .

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