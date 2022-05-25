شاهد .. السلطات الإسبانية تستخدم الماعز والخراف للسيطرة على الحرائق

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن استخدام السلطات الإسبانية للماعز والخراف للسيطرة على الحرائق .. فما القصة ؟



أفاد التقرير، أن قطيع يضم 290 رأسًا من الخراف والماعز ويتجول بحرية في ساحات حديقة كولسيرولا الوطنية بضواحي مدينة برشلونة والسبب ليس لإطعامها فقط وإنما للحد من مخاطر حرائق الغابات .



وتابع التقرير أنه ذلك يتم من خلال تخليض الأراضي من أي نباتات قابلة للاشتعال بطريقة صديقة للبيئة ، مايحدث في هذه الحديقة الواسعة مشروع تجريبي حتى الآن ، فيما تقول السلطات إن هذه الطريقة الفريدة تقلص الأعباء الملقاة على البشر.



وأضاف أن هذه الطريقة أيضًا توفر المال من جهة أخرى خصوصًا أن الماعز يمكنه الوصول لأكثر الأراضي وعورة.



