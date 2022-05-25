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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. السلطات الإسبانية تستخدم الماعز والخراف للسيطرة على الحرائق

صدى البلد

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن استخدام السلطات الإسبانية للماعز والخراف للسيطرة على الحرائق .. فما القصة ؟


أفاد التقرير، أن قطيع يضم 290 رأسًا من الخراف والماعز ويتجول بحرية في ساحات حديقة كولسيرولا الوطنية بضواحي مدينة برشلونة والسبب ليس لإطعامها فقط وإنما للحد من مخاطر حرائق الغابات .


وتابع التقرير أنه ذلك يتم من خلال تخليض الأراضي من أي نباتات قابلة للاشتعال بطريقة صديقة للبيئة ، مايحدث في هذه الحديقة الواسعة مشروع تجريبي حتى الآن ، فيما تقول السلطات إن هذه الطريقة الفريدة تقلص الأعباء الملقاة على البشر.


وأضاف أن هذه الطريقة أيضًا توفر المال من جهة أخرى خصوصًا أن الماعز يمكنه الوصول لأكثر الأراضي وعورة.

 

العربية السلطات الإسبانية الخراف والماعز اخبار توك شو حرائق الغابات برشلونة

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